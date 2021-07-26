لبنان.. فوز نجيب ميقاتي بأغلبية أصوات النواب اللازمة لتشكيل حكومة جديدة

المستقلة/-أحمد عبدالله/ فاز رجل الأعمال اللبناني نجيب ميقاتي اليوم الإثنين، بأغلبية أصوات النواب اللازمة لتشكيل حكومة جديدة في لبنان.

وبحسب ما ذكرته وكالة ”ريترز“ للأنباء، فقد حصل ميقاتي حتى الآن على 73 صوتا من أصل 118 نائبا في البرلمان.

وكان نادي رؤساء الوزراء اللبنانيين السابقين قد أقر أمس الأحد، اختيار نجيب ميقاتي لتشكيل حكومة جديدة قبل الاستشارات النيابية التي بدأت اليوم والتي حصل فيها الاخير على الاصوات اللازمة لتكليفه بشكل حكومة لبنانية جديدة.