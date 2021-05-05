لبنان.. القضاء يطلب من دول تمتلك أقمارا صناعية تزويده بصور لموقع مرفأ بيروت

المستقلة/-أحمد عبدالله/ سطر قاضي التحقيق في قضية انفجار مرفأ العاصمة اللبنانية بيروت، 13 مذكرة قضائية يطلب فيها من دول لديها أقمار صناعية فوق لبنان، تزويده بصور تمتلكها لموقع المرفأ لاستكمال التحقيقات.

وأفادت وكالة الأنباء اللبنانية الرسمية بأن “المحقق العدلي في جريمة انفجار المرفأ القاضي طارق البيطار سطر اليوم 13 استنابة قضائية (مذكرة) إلى دول تملك أقمار اصطناعية فوق لبنان، طالبا تزويده بما تملك من صور لموقع المرفأ، وذلك في إطار استكمال التحقيقات التي يقوم بها”.

وأضافت أن ذلك “بالتوازي مع التوجه للاستماع إلى شهود جدد لم يسبق أن مثلوا من قبل للإدلاء بإفاداتهم”.

يذكر أنه في الرابع من أغسطس الماضي انفجر ما يقرب من 3000 طن من مادة نترات الأمونيوم التي تم تخزينها بشكل غير صحيح في ميناء بيروت لسنوات، ما أسفر عن مقتل 211 شخصا وإصابة أكثر من 6000، وإلحاق أضرار بالأحياء المجاورة.