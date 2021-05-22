لاعب مفاجئ مرشح لتعويض رونالدو في يوفنتوس

المستقلة/- كشف تقرير صحفي إسباني عن خيار غير متوقع في يوفنتوس، تحسبا لرحيل النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو، هذا الصيف.

وارتبط اسم رونالدو بمغادرة البيانكونيري، حال فشل الفريق في حجز مقعد مؤهل لدوري أبطال أوروبا في الموسم المقبل، قبل جولة واحدة من انتهاء الدوري الإيطالي.

وبحسب صحيفة “سبورت” الكتالونية، فإن يوفنتوس وقع اختياره على الفرنسي أنطوان جريزمان، نجم برشلونة، للتعاقد معه هذا الصيف، حال رحيل رونالدو.

ولكن الصحيفة الإسبانية، أوضحت أن جريزمان أيضا من الممكن أن يرفض اللعب في يوفنتوس، إذا لم يتأهل الفريق لدوري أبطال أوروبا.

ويرتبط جريزمان بعقد مع برشلونة ينتهي في صيف 2024.