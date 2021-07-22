لاعب السعودية يقدم وعدا للجماهير بعد السقوط في الأولمبياد

المستقلة/- وجّه سالم الدوسري نجم المنتخب السعودي الأولمبي، رسالة للجماهير عقب الخسارة الأولى للأخضر أمام نظيره الإيفواري بنتيجة 2 ـ 1، اليوم الخميس، في مستهل مشواره بمنافسات كرة القدم بدورة الألعاب الأولمبية طوكيو 2020.

وسجل سالم الدوسري هدف الأخضر الوحيد من تسديدة قوية وجميلة، في خسارته ضد كوت ديفوار 1 ـ 2، في المباراة التي جمعتهما على ملعب يوكوهاما الدولي، في الجولة الأولى للمجموعة الرابعة بدورة الألعاب الأولمبية طوكيو 2020.

وغرد سالم الدوسري، عبر حسابه الشخصي على موقع “تويتر”، تعليقا على الهزيمة الافتتاحية أمام ساحل العاج: “حظ أوفر لمنتخبنا ، كان ودنا نفرحكم بالفوز، ولكن نوعدكم بالأفضل في قادم الأيام”.

وتواصل كرة القدم الأولمبية عنادها للأخضر السعودي، بنيله الهزيمة السابعة، بعد 6 خسائر سابقة في دورتي لوس أنجلوس 1984، وأتلانتا 1996.

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