لابورتا يفوز برئاسة برشلونة

المستقلة/- أعلنت اللجنة القضائية المشرفة على انتخابات نادي برشلونة، فوز خوان لابورتا بمقعد رئيس البارسا.

واحتفل خوان لابورتا مع فريقه الانتخابي على أنغام نشيد برشلونة، وتلقى التهنئة من المرشحين الآخرين فونت وفريتشا.

وقال لابورتا عقب فوزه برئاسة برشلونة: “يحيا برشلونة، يحيا كاتالونيا، نحن نحب البارسا”.

وأضاف لابورتا: “لنذهب إلى باريس، لنرى إن كان بإمكاننا تحقيق الريمونتادا على سان جيرمان”.

وقال فيكتور فونت: “أنا حزين، لكنني رجل أعمال، حينما تبدأ، تكون هناك نجاحات، وفشل أيضًا، لكنك تنهض

دائمًا وتواصل العمل، خاصة إذا كنت مؤمنا بقدرتك على بذل الفارق، لقد زرعنا بذرة النادي الذي نريد رؤيته”.
وأتم: “أريد أن أشكر أعضاء برشلونة من كل أعماق قلبي”.

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