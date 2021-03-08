لابورتا يستغل 4 لاعبين لإقناع ميسي بالبقاء مع برشلونة

المستقلة/- يستعد خوان لابورتا، رئيس نادي برشلونة الجديد، لتقديم مشروع رياضي متكامل، من أجل إقناع النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي، بتجديد عقده مع البارسا.

وذكرت قناة “كواترو” الإسبانية، أن التعاقدات التي سيبرمها برشلونة في الأشهر المقبلة، ستكون مفتاح ميسي لاتخاذ القرار.

ونوهت أن هناك بعض الأسماء التي تم طرحها بالفعل، لكن لابورتا لم يرغب في التحدث عن تلك الأسماء خلال حملته الانتخابية.

ولفتت القناة إلى أن لابورتا أكد قبل أسابيع، أنه تواصل مع 5 من ممثلي اللاعبين لبدء الاتصالات والمفاوضات.

وتابعت “هناك 4 لاعبين في أجندة لابورتا، وهم إريك جارسيا مدافع مانشستر سيتي، وهالاند مهاجم بوروسيا دورتموند، وديفيد ألابا ظهير بايرن ميونخ، وكيليان مبابي نجم باريس سان جيرمان”.

وقالت القناة إن أنطوان جريزمان قد يكون المفتاح لضم هالاند، مشيرة إلى أن بيع اللاعب الفرنسي، سيوفر الأموال اللازمة لضم المهاجم النرويجي، خاصة وأن لابورتا تجمعه صداقة جيدة مع رايولا وكيل أعمال هالاند.

 

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