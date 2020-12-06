لأول مرة.. يسرا وهيفاء وهبي في دراما رمضان 2021

المستقلة/ منى شعلان/ تخوض الفنانة المصرية يسرا ، السباق الرمضاني المقبل ، بالتعاون مع شركة العدل جروب ، للإنتاج الفني ، ومن المقرر أن تشاركها البطولة الفنانة اللبنانية هيفاء وهبي.

وصرح منتج المسلسل، جمال العدل، أن هيفاء وهبي لم تتعاقد على العمل الفني حتى الآن لظروف سفرها إلى الولايات المتحدة، لكنها ستوقع بعد عودتها مباشرة من هناك، بحسب برنامج “إي تي بالعربي”.

ويتولى إخراج المسلسل، أحمد عادل، الذي سبق وأن تعاون مع يسرا في آخر مسلسلاتها “خيانة عهد”، الذي عرض في رمضان العام الحالي، وشاركت في بطولته حلا شيحة، جومانا مراد، بيومي فؤاد، عبير صبري، خالد أنور وتيام مصطفى قمر، وخالد سرحان ، ومن تأليف أحمد عادل، وإخراج سامح عبدالعزيز.

يُذكر أن الفنانة هيفاء وهبي شاركت مؤخراً ، فى بطولة مسلسل “أسود فاتح” مع المطرب أحمد فهمي، روجينا، معتصم النهار، فراس سعيد، نبيل نور الدين، صبري فواز، ورانيا منصور، ومن تأليف أمين جمال، وإخراج كريم العدل، وإنتاج “صباح إخوان” للمنتج صادق الصباح.