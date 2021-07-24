كيليني يفرض شروطه للتجديد مع يوفنتوس

المستقلة/- فرض جورجيو كيليني، قائد يوفنتوس، شرطين لتمديد عقده مع السيدة العجوز، بحسب تقرير صحفي.

وانتهى عقد كيليني (36 عاما) مع يوفنتوس، بنهاية يونيو/حزيران الماضي، لكن هناك رغبة داخل البيانكونيري للإبقاء عليه لموسم آخر على الأقل.

ووفقا لصحيفة “لا جازيتا ديلو سبورت” الإيطالية، فإن يوفنتوس سيبدأ مفاوضات تجديد عقد كيليني قريبا.

لكن قائد منتخب إيطاليا المتوج بلقب “يورو 2020” لديه شرطان للتجديد، أولهما أن يحصل على زيادة في الراتب، والثاني أن يوقع عقدا لمدة عامين، ليتمكن من المشاركة في كأس العالم 2022.

وأشارت الصحيفة إلى أن كيليني كان يفكر في الاعتزال، عقب الانتهاء من بطولة اليورو، لكن مع أدائه المميز ومساهمته في التتويج، بدأ يفكر في خوض نهائيات مونديال قطر.

وكان آخر راتب يتقاضاه كيليني من يوفنتوس هو 3.5 ملايين يورو، لكنه من المتوقع أن يطلب رفعه إلى 5 ملايين يورو، خلال المفاوضات التي ستبدأ بعد عودته من عطلته.

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