كيف يؤثر ارتفاع أسعار النفط على موازنات دول الخليج؟

المستقلة/- قررت منظمة الدول المنتجة للبترول أوبك وحلفائها ،تثبيت انتاج النفط عند مستوياتها الحالية، كما قررت المملكة العربية السعودية استمرار ح خفض أنتاجها من النفط خلال أبريل 

وأدت تلك القرارات من قبل أوبك+ إلى ارتفاع أسعار برنت، إلى ما يقرب من 70 دولاراً للبرميل. وهذا أعلى من متوسط المستويات السنوية المطلوبة لأكبر منتجي التحالف النفطي، لتحقيق التوازن في ميزانياتهم هذا العام.

وقالت كبيرة الاقتصاديين في بنك أبوظبي التجاري، مونيكا مالك، إذا بقيت أسعار النفط عند المستويات الحالية، “سنشهد فوائض مالية لاقتصادات دول مجلس التعاون الخليجي الأكبر”، “ما سيوفر مساحة مالية أكبر لدعم النشاط الاقتصادي من جانبهم، رفع المحللون في غولدمان ساكس، وجي بي مورغان، توقعاتهم لأسعار برنت بعد قرار أوبك، في حين قالت شركة سيتي غروب إن الخام قد يصل إلى 70 دولاراً قبل نهاية هذا الشهر.

 

يذكر أن “أوبك+”، اتفقت العام الماضي على سحب حوالي 10% من الإمدادات العالمية من السوق لوقف التراجع، بينما تراجعت المنظمة ببطء عن بعض هذه التخفيضات، وأدت التخفيضات إلى تقليص أكثر من 7 ملايين برميل من الإنتاج اليومي.

وتأتي الكويت، والإمارات، والسعودية، والعراق، كأكبر المستفيدين من ارتفاع أسعار النفط الحالية، حيث ترتفع الأسعار الحالية عن مستوى نقطة التعادل في موازنة الدول الأربع، فيما البحرين، وسلطنة عمان، إلى مستويات أعلى بكثير للوصول لنقطة التعادل.

 

وقالت مالك إنه على الرغم من ارتفاع أسعار النفط، فإن “القطاعات الرئيسية غير النفطية ستستمر في التأثر بالوباء”. “سيكون أيضاً بمثابة عمل متوازن لمنتجي النفط لإدارة التشديد في سوق النفط، مع عدم وقف توقعات الانتعاش العالمي”.

التعليقات مغلقة.

المزيد من الاخبار

رياضية

لابورتا يفوز برئاسة برشلونة

اخر الاخبار

كيف يؤثر ارتفاع أسعار النفط على موازنات دول الخليج؟

رياضية

يوفنتوس يدرس التخلص من رونالدو

اخر الاخبار

أبل” تتيح لمستخدميها نسخ الصور والفيديوهات إلى جوجل فوتوز

رياضية

السد يتوج بطلا للدوري القطري

اخر الاخبار

فيديو.. أنغام تكسر حاجز الـ41 ألف بأغنيتها الجديدة “هو نفس الشوق”

اخبار العراق

الأمم المتحدة تطلق “سلسلة حوار الأديان” في العراق

اخبار العراق

الأمم المتحدة تطلق “سلسلة حوار الأديان” في العراق

اخبار مصر

أبرزهم الحسيني سباح المانش.. دمج ذوي الهمم في أول مسلسل درامي مصري

اخر الاخبار

فيديو.. طارق العلي يسخر من ظاهرة شرب القهوة بـ”رضاعات الأطفال”

اخر الاخبار

طهران تعلن موافقة واشنطن الإفراج عن أرصدتها في ثلاث دول بينها العراق

اخبار العراق

المرور تدعو الى الالتزام بمقررات الصحة والسلامة وتتوعد المخالفين

اخر الاخبار

المركزي السعودي يمدد برنامج التمويل المضمون لمدة عام

اخبار السعودية

الحوثيون يشنون هجوماً واسعاً على عدة مواقع في السعودية بينها شركة أرامكو

اخر الاخبار

البورصات العربية تستقر في المنطقة الخضراء في ختام تعاملات الأحد

اخبار العراق

وزيرة الهجرة تبحث مع وزيرة التنمية العمانية اوضاع العراقيين في السلطنة

اخبار العراق

الكعبي يتهم بعض الجهات بأنها تدفع باتجاه عدم استقرار سنجار