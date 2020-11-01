كيف تطور فيروس كورونا ؟ وكيف أصبح اكثر انتشاراً

المستقلة … كشفت دراسة امريكية حول تطور فيروس كورونا وسرعة انتشار عدوته بشكل سريع بين الناس حول العالم.

وبحسب الدراسة فإن فيروس كورونا يشهد طفرات جينية بشكل مستمر، وهذا الأمر هو الذي يزيدُ على الأرجح من سرعة انتقال العدوى بين الاشخاص حول العالم.

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كما اجريت الدراسة وشملت عينة من 5 آلاف مصابون بفيروس كورونا، في هيوستن بولاية تكساس، تبين إن هذه الطفرات الجينية تشكل عاملا من العوامل التي تجعل الفيروس ينتقل بشكل أسرع.

الطفرة التي أطلق عليها اسم “D614G” تقع في الجزء المعروف بـ”بروتين سبايك” وهو أحد البروتينات التي يعتمد عليها الفيروس من أجل إصابة الجسم بالعدوى المضرة.