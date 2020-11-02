كيف تصلح الخلل العضلي في العضلة ذات الرأسين في ذراعك؟

اكشف عن نطاق محدود من الحركة لاكتشاف عدم توازن الزوج مع العضلة ثلاثية الرؤوس. عندما تفكر في عدم توازن العضلة ذات الرأسين، قد تتخيل وجود ذراع واحدة أضعف من الأخرى. ومع ذلك، من الممكن أيضًا أن يكون هناك خلل بين العضلات المختلفة في نفس الذراع. إذا كنت تواجه مشكلة في ثني أو مد ذراعك تمامًا، فاسأل طبيبك عما إذا كان لديك عدم توازن بين العضلة ذات الرأسين والعضلة ثلاثية الرؤوس.