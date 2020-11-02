كيف تصلح الخلل العضلي في العضلة ذات الرأسين في ذراعك؟
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المستقلة/- ساره سرحان / هل سبق لك أن لاحظت أنه يمكنك بسهولة رفع الأثقال بيد واحدة، لكنك تكافح لرفع نفس الوزن باليد الأخرى؟ إذا كان الأمر كذلك، فقد يكون لديك خلل في العضلة ذات الرأسين. قد يكون هذا محبطًا بعض الشيء، ولكن لا داعي للقلق؛ فهذه مشكلة شائعة للغاية ويسهل حلها ببعض التعديلات على روتين التمرين.
إذا كنت تواجه مشكلة في تصحيحها بنفسك، فقد يكون اختصاصي العلاج الطبيعي أو المدرب الشخصي قادرًا على المساعدة.
الطريقة الأولى: تصحيح اختلالات العضلة ذات الرأسين بالتمرين
- تأكد من أنك تستخدم التمرين المناسب عند ممارسة الرياضة. استخدام تمرين غير صحيح أو رديء عند ممارسة الرياضة يمكن أن يسبب اختلالات، أو يزيد من خلل التوازن لديك.
- استخدم تمارين الذراع أحادية الجانب لضمان التوازن الصحيح. عندما تقوم بتمارين ثنائية، فقد تقوم دون وعي بتحويل المزيد من الوزن إلى الجانب الأقوى للتعويض. يعمل التدريب الأحادي على جانب واحد فقط من جسمك في كل مرة، مما يساعد على ضمان تمرين كلا الجانبين بالتساوي.
- ابدأ بذراعك الأضعف أولا. عندما تحاول موازنة العضلة ذات الرأسين، دع جانبك الأضعف يضبط السرعة. سترغب في استخدام نفس القدر من الوزن وعدد التكرارات على كلا الجانبين إن أمكن، لذا فإن البدء بالجانب الذي يحتاج إلى أكبر قدر من العمل سيساعدك على تحديد ما هو ممكن بالفعل بالنسبة لك.
- اختر مستوى الوزن المناسب لذراعك الأضعف. إذا أمكن، يجب استخدام نفس المقدار من الوزن أو المقاومة على كلا الجانبين. هذا يعني أنك ستحتاج إلى البدء بوزن خفيف بما يكفي لذراعك الأضعف. في النهاية، ستكتسب قوة كافية في هذا الجانب بحيث يمكنك الانتقال إلى كميات أكبر من الوزن أو المقاومة.
- مرِّن عضلاتك ثلاثية الرؤوس لتجنب الاختلالات الزوجية العضلية. تعمل العضلة ذات الرأسين والعضلة ثلاثية الرؤوس معًا كفريق واحد لمساعدتك على ثني ذراعك ومدّه. إذا كانت إحداهما أضعف من الأخرى، فقد تكون عرضة للألم أو الإصابات أو تقليل نطاق الحركة.
- تحدث إلى أخصائي العلاج الطبيعي إذا كنت تعاني من خلل شديد في العضلة ذات الرأسين. يمكن أن تؤدي الاختلالات الكبيرة في التوازن إلى حدوث إصابات أو ألم أو فقدان المرونة. أو، في بعض الحالات يمكن أن تكون الإصابة هي السبب الجذري لاختلال التوازن.
الطريقة الثانية: التعرف على الخلل في العضلة ذات الرأسين
- قف أمام مرآة لاكتشاف الاختلافات الواضحة. في بعض الأحيان، قد تتمكن من رؤية اختلاف واضح في الحجم بين العضلة ذات الرأسين. إذا كنت تشك في وجود عدم تناسق في العضلات بين العضلة ذات الرأسين ، فراجع نفسك في المرآة أو اطلب من شخص ما التقاط بعض الصور لك من زوايا مختلفة. تحقق لمعرفة ما إذا كانت إحدى الذراعين تبدو أكبر من الأخرى.
- اختبر نفسك بتمارين أحادية الجانب (من جانب واحد). يمكن أن تساعدك ممارسة التمارين أحادية الجانب، حيث تقوم بالتمرين على جانب واحد فقط من جسمك في كل مرة، على اكتشاف الاختلافات في القوة.
- اكشف عن نطاق محدود من الحركة لاكتشاف عدم توازن الزوج مع العضلة ثلاثية الرؤوس. عندما تفكر في عدم توازن العضلة ذات الرأسين، قد تتخيل وجود ذراع واحدة أضعف من الأخرى. ومع ذلك، من الممكن أيضًا أن يكون هناك خلل بين العضلات المختلفة في نفس الذراع. إذا كنت تواجه مشكلة في ثني أو مد ذراعك تمامًا، فاسأل طبيبك عما إذا كان لديك عدم توازن بين العضلة ذات الرأسين والعضلة ثلاثية الرؤوس.
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