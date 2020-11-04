كيف تحظر الإعلانات على يوتيوب في ثوان

المستقلة /- شارك أحد مستخدمي مواقع التواصل الاجتماعي حيلة تسمح بحظر الإعلانات على “يوتيوب” بسهولة دون استخدام أي تطبيقات أو برامج.

وللتخلص من الإعلانات على المستخدم إضافة نقطة (.) بعد “com.” وذلك في عنوان URL الفيديو، أو رابط الفيديو، بحسب ما نقله موقع “أندرويد أثوروتي” التكنولوجي.

ويعمل هذا التغيير البسيط في عنوان رابط صفحة الفيديو على منع معظم (أو حتى جميع) الإعلانات. بما في ذلك إعلانات الفيديو التي تقاطع المشاهدة.

ويمكن استخدام الخدعة على سطح المكتب أو الموبايل، لكن ووفقاً للخبراء، يجب استخدام تلك الحيلة الجديدة بمسؤولية.

فسيتوقف “يوتيوب” على تقديم لك محتوى جديد الذي تستمتع به كما لن يحصلوا صاحبو الإعلانات على أموالهم أو أتعابهم المادية.

وبالأحرى يعلم يوتيوب أن الأشخاص يستخدمون هذه الخدعة الآن، لذا سيقومون بتصحيح الثغرة عاجلاً أم آجلا.

في سياق آخر، حذفت شبكة “يوتيوب” للتواصل الاجتماعي، أكثر من 50 ألف فيديو تحتوي خطابات الإمام الراديكالي، أنور العولقي، المرتبط بتنظيم “القاعدة”.

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