كويتي يهدد ضابط بالساطور.. “امش لا أطيرك أنت ونجومك”..

المستقلة/-أحمد عبدالله/ هدد أحد المواطنين بمنطقة العارضية في الكويت ضابطا بالساطور إثر مشاجرة داخل منزله.

وتمكنت قوات الأمن الكويتية من ضبط المواطن داخل منزله بعد محاولته الهرب، وتمت إحالته للنيابة العامة.

وفي التفاصيل ووفقا لمواقع إعلام محلية، فإن الشاب الذي يبلغ من العمر 30 عاما، وأثناء وقوف الدورية أمام منزله أخذ بشتم ضابط الدورية وهو حامل بيده الساطور.

وهدد الشاب عناصر الدورية، وخاطب الضابط بإنه قادر على نزع رتبته، صارخا في وجهه: ”امش لا أطيرك أنت ونجومك“.

ولم تذكر المواقع المحلية تفاصيل عن طبيعة التهم الموجهة للشاب والتي أدت إلى القبض عليه.

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