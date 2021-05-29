كونتي يدعم شائعات رحيل حكيمي عن إنتر ميلان

المستقلة/- دعم أنطونيو كونتي، المدرب السابق لإنتر ميلان، أنباء رحيل الظهير المغربي أشرف حكيمي، عن صفوف النيراتزوري.

وزعمت العديد من التقارير مؤخرا أن باريس سان جيرمان يرغب بقوة في التعاقد مع حكيمي خلال الميركاتو الصيفي المقبل، وأن المفاوضات جارية بين الطرفين.

ونشر كونتي على حسابه بشبكة إنستجرام، صورة له مع أشرف حكيمي، مكتوبا عليها باللغة العربية “يبدو أن حكيمي هو الضحية القادمة”.

يذكر أن المدرب الإيطالي أنطونيو كونتي، رحل عن تدريب إنتر ميلان منذ أيام قليلة، بسبب رفضه سياسة خفض النفقات وبيع النجوم.

وقالت تقارير إيطالية إن هناك اتصالات جارية بين إنتر وباريس في الساعات الأخيرة، ويناقشان إجراء صفقة محتملة تتراوح قيمتها من 50 إلى 60 مليون يورو.

ولعب حكيمي دورا مؤثرا في حصول إنتر على لقب الدوري الإيطالي خلال الموسم المنصرم، لكن الوضع المالي الصعب للنيراتزوري، يجبره على بيع اللاعب المغربي.