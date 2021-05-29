كونتي يدعم شائعات رحيل حكيمي عن إنتر ميلان

المستقلة/- دعم أنطونيو كونتي، المدرب السابق لإنتر ميلان، أنباء رحيل الظهير المغربي أشرف حكيمي، عن صفوف النيراتزوري.

وزعمت العديد من التقارير مؤخرا أن باريس سان جيرمان يرغب بقوة في التعاقد مع حكيمي خلال الميركاتو الصيفي المقبل، وأن المفاوضات جارية بين الطرفين.

ونشر كونتي على حسابه بشبكة إنستجرام، صورة له مع أشرف حكيمي، مكتوبا عليها باللغة العربية “يبدو أن حكيمي هو الضحية القادمة”.

يذكر أن المدرب الإيطالي أنطونيو كونتي، رحل عن تدريب إنتر ميلان منذ أيام قليلة، بسبب رفضه سياسة خفض النفقات وبيع النجوم.

وقالت تقارير إيطالية إن هناك اتصالات جارية بين إنتر وباريس في الساعات الأخيرة، ويناقشان إجراء صفقة محتملة تتراوح قيمتها من 50 إلى 60 مليون يورو.

ولعب حكيمي دورا مؤثرا في حصول إنتر على لقب الدوري الإيطالي خلال الموسم المنصرم، لكن الوضع المالي الصعب للنيراتزوري، يجبره على بيع اللاعب المغربي.

التعليقات مغلقة.

المزيد من الاخبار

رياضية

تعرف على تشكيل منتخب العراق أمام النيبال

رياضية

ألابا يكشف كواليس انتقاله إلى ريال مدريد

رياضية

كونتي يدعم شائعات رحيل حكيمي عن إنتر ميلان

رياضية

مدرب ألمانيا يصدم ريال مدريد وبرشلونة

رياضية

تطورات جديدة في مفاوضات ميسي مع برشلونة

رياضية

انتخاب إدارة جديدة لنادي نفط الوسط

رياضية

لاعب عراقي يقترب من الدوري الإسباني

رياضية

لاعب عراقي يقترب من الدوري الإسباني

اخر الاخبار

وفاة الفنان اللبناني حسام الصباح بعد تعرضه لحادث سير

اخر الاخبار

الجزائر.. إعادة فتح معبر الدبداب مع ليبيا وتدشين خط بحري بين البلدين

اخر الاخبار

مهم لأولياء الأمور .. تحدي على تيك توك يهدد حياة أطفالك

اخر الاخبار

باحثة أردنية تحصل على جائزة إلينوي العالمية للإبداع

اخر الاخبار

محمد هنيدي يجبر فنان صاعد على الإعتذار.. والاخر يرد

اخر الاخبار

آخر تطورات قضية الداعية وسيم يوسف .. وما قصة الفيديو الأخير

اخبار مصر

الحكومة المصرية ترد على زيادة الرسوم الجمركية خلال الفترة المقبلة

اخر الاخبار

استعداد لمواجهة أسوأ موجة جفاف منذ 90 سنة

اخر الاخبار

داء الفطر الأسود وعلاقته بكورونا