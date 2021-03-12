كومان يطلب من برشلونة ضم هذا اللاعب

المستقلة/- كشفت تقارير صحفية أن مدرب برشلونة رونالد كومان أبلغ الرئيس الجديد خوان لابورتا بصفقته المفضلة بين ممفيس ديباي مهاجم ليون وسيرجيو أجويرو مهاجم مانشستر سيتي.

وأوضحت صحيفة “سبورت” الكاتالونية أن وصول خوان لابورتا لرئاسة برشلونة سيسرع التخطيط الرياضي للموسم المقبل، ومع ذلك، فإن الرئيس الجديد لم يجتمع مع رونالد كومان ورامون بلانيس بعد لمناقشة التعاقدات المحتملة في الصيف، لكن ما هو واضح هو أن هناك القليل من المال وأن برشلونة بحاجة إلى مهاجم، وهذا هو السبب في أن لابورتا بدأ التحدث مع سيرجيو أجويرو.

وعلى الرغم من كل شيء، فإن رونالد كومان أبلغ لابورتا بصفقته الهجومية المفضلة في الصيف القادم، حيث أنه يُفضل وصول ممفيس ديباي بدلا من أجويرو لأنه يعتقد أن حالة اللاعب الهولندي من حيث الشكل والأداء هذا الموسم أفضل بكثير من اللاعب الأرجنتيني.

ويبدو أن كومان واضح بشأن ما يحتاجه لتدعيم صفوف البارسا في الموسم المقبل، حيث لعب أجويرو 3 مباريات فقط كأساسي مع مانشستر سيتي هذا الموسم ولم يسجل أي هدف في الدوري الإنجليزي الممتاز، أما ديباي فهو لاعبا مهما في تشكيلة أولمبيك ليون ولديه 15 هدفا في جميع المسابقات هذا الموسم.

ويراهن كومان على ديباي لأنه يعرفه جيدا ويعتقد أنها فرصة جيدة في السوق لتعزيز هجومه، ويواصل المدرب الهولندي الحديث مع مهاجم ليون لتأمين مستقبله، لذا، قرر ديباي انتظار برشلونة لكنه أيضا يريد معرفة موقف البارسا النهائي لأنه لم يتبق سوى بضعة أشهر على نهاية عقده ويريد ليون تحديد مستقبله في أسرع وقت ممكن.

وكان برشلونة قد توصل بالفعل إلى اتفاق مع ديباي في الصيف الماضي وفي سوق يناير، لكنه لم يوقع بسبب الوضع الاقتصادي الذي يمر به النادي الكاتالوني، والآن الأبواب مفتوحة على مصراعيها أمام وصوله إلى كامب نو.