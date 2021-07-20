كومان مدرب برشلونة يشعر بالإحباط بسبب ديمبلي

المستقلة/- أكد الهولندي رونالد كومان المدير الفني لنادي برشلونة على شعوره بالإحباط تجاه موقف الفرنسي عثمان ديمبيلي جناح الفريق.

جاء هذا في تصريحات صحفية أدلى بها كومان وأكد خلالها أن ديمبيلي قدم للفريق الكثير في الموسم الماضي.

وقال كومان: “أنا محبط للغاية بسبب الإصابة التي تعرض لها عثمان ديمبيلي، وأيضا بسبب الموقف المعقد الخاص بعقده معنا”.

وأضاف: “الأمر سيئ له ولنا، لقد قدم لنا الكثير في العام الماضي، ولديه جودة مختلفة عن تلك التي نملكها، أتمنى أن يعود قريبا.

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