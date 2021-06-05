كورتوا يكشف مستقبل هازارد مع ريال مدريد

المستقلة/- أكد البلجيكي تيبو كورتوا، حارس مرمى ريال مدريد، أن مواطنه وزميله في الميرنجي إيدين هازارد، سيبقى في سانتياجو برنابيو، مشيرا في الوقت ذاته إلى أن لاعبي الريال دائما ما يواجهون انتقادات من الصحافة والمشجعين.

وقال كورتوا في تصريحات نقلتها صحيفة “ماركا” الإسبانية: “أنا متأكد بنسبة 100% أنه (هازارد) سيبقى في ريال مدريد، فهو لا يريد الرحيل، الصحافة هي التي تحدثت عن رغبته في المغادرة، وهذا غير حقيقي”.

وأكد: “هازارد يريد اللعب بانتظام والفوز بالألقاب والابتعاد عن الإصابات”.

وأضاف: “في ريال مدريد هناك انتقادات طوال الوقت، لقد تم انتقاد جاريث بيل، رغم أنه فاز بدوري أبطال أوروبا 3 مرات وأحرز ثنائية في نهائي كييف، كما سجل هدفا حاسما في نهائي لشبونة”.

وأوضح: “نعلم أن هناك ضغوطات وانتقادات مستمرة من الصحافة والمشجعين في مدريد، لكن هازارد يمكنه التعامل مع ذلك، أعرفه جيدا بما يكفي لقول ذلك، لا يزال بإمكانه تغيير كل شيء”.

وتابع: “من المؤسف دائما أن نرى هازارد يعاني بهذا الشكل، أعرفه منذ فترة طويلة، وأتذكر المرات العديدة التي تحدثنا فيها عن ريال مدريد، وحلمنا باللعب معا هناك، أنا على ثقة من أنه لا يزال يريد أن يكون لاعبا مهما للريال، وأن يساعد النادي على الفوز بالألقاب”.

وأكمل: “في الأشهر القليلة الماضية، عمل هازارد كثيرا في صالة الألعاب الرياضية، الآن هو في حالة جيدة جدا، بدنيا هو أقوى من أي وقت مضى، في التدريبات رأيته فعالا ونشطا للغاية كما كان من قبل في منتخب بلجيكا أو تشيلسي”.

وختم: “إذا كان بإمكانه اللعب قليلا ضد كرواتيا وظهر بشكل مميز في اليورو، فسيكون ذلك رائعا للمنتخب الوطني، ولكن أيضا بالنسبة له ولريال مدريد خلال الموسم المقبل”.