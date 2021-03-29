كوجر : صعوبة تخفيض سعر الدولار مقابل الدينار العراقي في الموازنة 2021

المستقلة /- اكدت اللجنة المالية البرلمانية صعوبة تخفيض سعر الدولار في الموازنة .

وقال عضو اللجنة المالية النيابية جمال كوجر في تصريح صحفي تابعته المستقلة:” ان طلبات الكتل السياسية المتعلقة بالموازنة كثيرة وكبيرة ، ومنها تخفيض سعر الدولار ، وهذا صعب التحقق ، على اعتبار ان جميع فقرات الموازنة بنيت على سعر صرف بـ  145 الف دينار لكل 100 دولار ، وتغييره يحتاج الى اعادة صياغة الموازنة بشكل كامل من جديد “.

واكد انه :” لا يمكن للبنك المركزي تغيير سعر صرف الدولار ، مرتين ، خلال فترة شهرين ، على اعتبار انه سيفقد المواطن الثقة بالبنك المركزي “.

ولفت كوجر الى :” ان تغيير سعر الصرف جاء من الحكومة ومن البنك المركزي ولا علاقة للموازنة به ، وبالتالي حتى وان لم تقر الموازنة سيبقى سعر الدولار الحالي كما هو “.

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