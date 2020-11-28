كندة علوش تعرب عن استيائها من فيروس كورونا لهذا السبب

المستقلة/ منى شعلان/ أعربت الفنانة السورية كندة علوش عن استيائها الشديد ، من انتشار فيروس كورونا المستجد ، الذى لم ينته بعد ، وتسبب فى جعل الحياة قاسية وباردة ، نظرا للعزلة التي فرضت على الناس مؤخراً.

وكتبت كندة، في تغريدة لها عبر حسابها الرسمي بموقع ”تويتر”، قائلة: “كورونا خلت شكل الحياة قاسي وبارد، عزلت ناس وبعدتهم عن أهلهم وحبايبهم”.

وتابعت: “كِبار السن عايشين في وحدة.. ناس كتير تأذت في شغلها ورزقها، السفر بقي صعب وحياة الأطفال فقدت بهجتها، بتوقف المدارس وأماكن التجمع واللعب، السلام اتغير والابتسامات الدافئة غابت وراء الكمامات، يارب تكون مرحلة تعدي وما تطول”.

وفى سياق آخر تستعد الفنانة السورية كندة علوش ، إلى العودة مرة أخرى إلى السينما بعد فترة غياب دامت 5 سنوات ، من خلال فيلم “بلالين”، ويشاركها البطولة سوسن بدر، أحمد كمال، باسم سمرة، محمد سلام، علا رشدي، ومن تأليف عادل صليب، وإخراج معتز التوني ، وتدور أحداث الفيلم في إطار كوميدي اجتماعي، حول طبيعة العلاقات الأسرية، وتأثير فترة الحظر التي عاشها المصريون بسبب فيروس كورونا.

وشاركت الفنانة كندة علوش مؤخرًا في حكاية “ضي القمر”، وهي إحدى حكايات مسلسل “إلا أنا”، وحققت نجاحًا كبيرًا ، لمناقشتها قضية اجتماعية وهي مشكلة تأخر الإنجاب، وشارك في الحكاية بجانبها الفنان محمد علاء، زينب غريب، محمد شاهين، نهى عابدين، وهي من تأليف عبير سليمان، وإخراج أحمد حسن.