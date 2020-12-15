كشف اسباب احالة مشروع مينا الفاو الى الشركة الكورية

المستقلة /- عزت لجنة الخدمات النيابية , إحالة مشروع مينا الفاو الى الشركة الكورية لعدة أسباب لصالح العراق , مؤكدة ان استبعاد الشركة الصينة لاعلاقة له بالاتفاقية الصينية مع العراق ونحن مازلنا مصرين على تنفيذها لكونها عامل مهم في تحسين وضعنا الاقتصادي .

وقال عضو اللجنة النائب حسين حامد في تصريح صحفي تابعته المستقلة اليوم الثلاثاء, ان ” لجنة الخدمات النيابية اجتمعت مع وزير النقل ناصر الشبلي والفريق المختص بان مشروع ميناء الفاو , لاكثر من مرة حيث قمنا بمناقشة العرضين المقدمين من الشركتين الكورية والصينية ” .

وأضاف حامد، ان “المناقشات افضت الى اعتماد عرض الشركة الكورية لكونه يتلائم مع وضعنا الاقتصادي إضافة الى كونها متواجدة حاليا في العراق ولديها اعمال مماثلة وكذلك لايترتب على العراق أي فوائد وان الحكومة ستدفعها بشكل سنوي من خلال الموازنات السنوية ” .

وأوضح، ان ” استبعاد الشركة الصينة جاء بسبب عدم وجدود خبره لها في مجال انشاء الموانىء ولاتمتلك اعمال مماثلة ويترتب على العراق فوائد كبيرة ” , مؤكدا ان ” استبعاد الشركة الصينية لاعلاقة له بالاتفاقية مع الصين لان الاتفاقية مع الحكومة الصينية ونحن مازلنا مصرين على تنفيذها لكونها عامل مهم في تحسين وضعنا الاقتصادي” .

وأشار حامد الى أن ” مجلس الوزراء سيصوت اليوم الثلاثاء خلال جلسته الاعتيادية الأسبوعية على منح الشركة الكورية انشاء مشروع ميناء الفاو الكبير .