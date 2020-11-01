كشف أسرار صادمة عن زفاف الأمير هاري وميغان

المستقلة /-فاجأت مجلة “هالو” البريطانية متابعيها بتقرير عن حفل زفاف الامير هاري وميغان ماركل الملكي، كشفت خلاله عن أسرار تنشر للمرة الاولى عن فستان الزفاف.

وأشار التقرير الى ان ميغان هي من دفعت ثمن فستان الزفاف من أموالها الخاصة، وبلغت قيمته 110 آلاف جنيه إسترليني أي ما يتجاوز 142 ألف دولار.

وأشارت الصحيفة إلى ان ميغان ارادت ارتداء تاج الأميرة الراحلة ديانا لاضافته الى اطلالتها، لتخليد ذكراها في حفل زفاف نجلها الأمير هاري ولكن الملكة إليزابيث الثانية تدخلت ومنعتها من ذلك.

واكد التقرير انه بعد زواجها من الأمير هاري، منعت الملكة إليزابيث الثانية ميغان بشكل نهائي من ارتداء بعض قطع المجوهرات الخاصة بالأميرة ديانا، في الوقت الذي تسمح لكيت ميدلتون زوجة الأمير ويليام باستعارة وارتداء مجوهرات الأميرة الراحلة، مؤكدين أن الملكة كانت تفرض عليها الكثير من البروتوكولات الخاصة بكيفية الظهور مع الأمير هاري في المناسبات العامة، بالإضافة إلى أن العديد من الأشخاص داخل القصر كانوا يبغضون ميغان بشكل كبير.