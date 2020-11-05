كتلة سائرون تطالب الكاظمي الايفاء بوعوده بمحاربة الفساد

المستقلة / -طالب النائب عن كتلة تحالف سائرون جواد الموسوي ، رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي الايفاء بوعوده بمحاربة الفساد والتي كانت اهم بنود البرنامج الحكومي والذي اقسم على تنفيذه .

واوضح الموسوي انه ” منذ بداية الدورة البرلمانية الحالية قبل سنتين من الان ، قمنا بارسال العشرات من ملفات الفساد بمئات الملايين من الدولارات الى هيئة النزاهة ، وبعد متابعات وتأكيدات عديدة تفاجأنا قبل ايام بورود اجابة صادمة من النزاهة على جميع الملفات وهي عبارة واحدة ان” جميع الملفات المرسلة قيد التحقيق “، ومن المؤكد انها ستبقى قيد التحقيق الى نهاية هذه الدورة النيابية “.

واضاف الموسوي ان ” المماطلة والتسويف في التعامل مع ملفات الفساد الكبيرة والتي تطيح بشخصيات سياسية متنفذة في البلاد ستبقى متصدرة للمشهد السياسي للبلاد والى نهاية هذه الحكومة والدورة البرلمانية القادمة “، مستبعدا ان يتم محاسبة اي من الشخصيات وخصوصا الوزراء السابقين الذين ثبت تورطهم بملفات فساد كبيرة كونهم محميين سياسيا “.