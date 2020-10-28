“كان نفسي أغني” هكذا علق مصطفى قمر على إنهاء حفله بمهرجان الجونة

المستقلة/ منى شعلان/ “سلامتكم تهمني” هكذا علق الفنان المصري مصطفى قمر ، على إنهاء حفله ليلة أمس بشكل مفاجئ ، والذي أقيم على هامش مهرجان الجونة السينمائي الدولي في دورته الرابعة.

وكتب قمر ، عبر حسابه على موقع الصور والفيديوهات إنستغرام :” كان نفسي أغني أكتر بس سلامتكم تهمني، كانت حفلة رائعة وبشكر كل أصدقائي الفنانين الكبار اللي شرفوني وما لحقتش أرحب بيهم وآسف إني ما أخدتش بالي من بعضهم وانبسطت بحبيبتي القمر الفنانة يسرا وحبيبتي الجميلة إلهام شاهين وحبيبتي القمر شيرين رضا وألف شكر للمهندس نجيب ساويروس والمهندس سميح ساويروس على الحفلة الرائعة وعلى الوعي الوطني اللي قاموا بيه وباشكر إدارة تيك توك والأستاذ هشام مظهر والأستاذ هاني عزيز وبإذن الله نتقابل في الحفلة القادمة قريبا بإذن الله”.

وقد تسبب محمد زيدان، لاعب منتخب مصر السابق، في إلغاء حفل الفنان مصطفى قمر، واعتدى على البودي جارد بعد منعه من دخول الحفل بسبب التزاحم الشديد، الأمر الذي تسبب في إلغاء الحفل بعد تطور الموقف وبعد تقديم مصطفى قمر أغنيتين فقط.

وأحيا الفقرة الأولى من الحفل الفنان هشام عباس، والذي قدم باقة مميزة من أشهر أغانيه التي اشتهر بها.

“الجونة السينمائي” انطلقت فعالياته الجمعة 23 أكتوبر بحضور نجوم الفن، بينهم ” رانيا يوسف ، ليلى علوي، هالة صدقي، إلهام شاهين، بسمة، منة شلبي، أحمد السقا، هاني رمزي، مي سليم، أيتن عامر، وعدد كبير من نجوم الفن في مصر والوطن العربي.