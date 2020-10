“كان نفسي أغني” هكذا علق مصطفى قمر على إنهاء حفله بمهرجان الجونة

View this post on Instagram

كان نفسي اغني اكتر بس سلامتكم تهمني 🌹🌹كانت حفلة رائعة وباشكر كل اصدقائي الفنانين الكبار اللي شرفوني ومالحقتش ارحب بيهم واسف اني مااخدتش بالي من بعضهم وانبسطت بحبيبتي القمر الفنانة يسرا وحبيبتي الجميلة الهام شاهين وحبيبتي القمر شيرين رضا والف شكر للمهندس نجيب ساويروس والمهندس سميح ساويروس علي الحفلة الرائعة وعلي الوعي الوطني اللي قاموا بيه وباشكر ادارة تيك توك والاستاذ هشام مظهر والاستاذ هاني عزيز وباذن الله نتقابل في الحفلة القادمة قريبا باذن الله @youssra