كاتانيتش يقرر تقديم شكوى ضد التطبيعية

المستقلة/- وصلت أزمة مدرب منتخب العراق سريتشكو كاتانيتش مع الهيئة التطبيعية للاتحاد العراقي لكرة القدم إلى طريق مسدود.

وتقدم كاتانيتش بشكوى رسمية لدى الاتحاد الدولي لكرة القدم ضد الهيئة التطبيعية بسبب تأخر تسلم رواتبه لـ6 أشهر ماضية بعد انتهاء المهلة التي منحها للتطبيعية.

يذكر أن كاتانيتش لم يستلم رواتبه منذ 6 أشهر، وكان من المفترض استلامها في معسكر البصرة لكن لم تتوفر سيولة نقدية لدى التطبيعية.

وتستعد الهيئة التطبيعية للإعلان قريبا عن إقالة كاتانيتش من منصبه، وتعيين مدرب جديد لمنتخب العراق.

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