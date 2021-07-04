كاتانيتش يحسم موقفه مع منتخب العراق

المستقلة/- أعلن السلوفيني سريتشكو كاتانيتش مدرب منتخب العراق، الأحد، انتهاء مسيرته مع أسود الرافدين، وأنه انهى عقده مع الاتحاد العراقي لكرة القدم.

وأوضح كاتانيتش، في تصريحات مصورة نشرها عبر حساباته بمواقع التواصل الاجتماعي، أنه أنهى عقده بشكل رسمي، بسبب خلافه مع اللجنة التطبيعية المكلفة بإدارة شؤون الكرة العراقية.

وكشف أنه لم يتسلم راتبه الشهري لأكثر من 6 أشهر متتالية، وهو ما دفعه لإلغاء التعاقد من طرف واحد، بسبب عدم التزام اللجنة التطبيعية معه.

وكان الاتحاد العراقي قد كشف في وقت سابق أنه حدد الأسبوع الحالي للبت بشكل نهائي في مصير المدرب كاتانيتش، قبل أن يعلن المدرب بنفسه فسخ التعاقد من طرف واحد.

وتقدم المدرب السلوفيني بشكوى لدى الاتحاد الدولي للعبة “فيفا” على خلفية أزمته الأخيرة مع الهيئة التطبيعية للاتحاد العراقي، وعدم حصوله على مستحقاته.

يذكر أن قرعة تصفيات كأس العالم 2022 في مرحلتها النهائية عن قارة آسيا أوقعت المنتخب العراقي ضمن المجموعة الأولى التي تضم الإمارات وإيران وكوريا الجنوبية وسوريا ولبنان، ويبدأ مبارياته في شهر سبتمبر/ أيلول المقبل.

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