إليسا تطالب النساء بقول “لا” فى اليوم العالمي للقضاء على العنف ضد المرأة

إليسا تطالب النساء بقول “لا” فى اليوم العالمي للقضاء على العنف ضد المرأة

المستقلة/منى شعلان/ وجهت الفنانة اللبنانية إليسا رسالة خاصة إلى النساء احتفالا باليوم العالمى للقضاء على العنف ضد المرأة، الذي يوافق اليوم الأربعاء.

وكتبت إليسا ، فى تدوينة عبر حسابها الشخصي بموقع التغريدات القصيرة “تويتر”، وقالت: “لكل امرأة معنّفة، ارفعي الصوت وارفضي العنف والاعتداء على حريتكِ وقولي لأ ،إنتي الوحيدة اللي قادرة تكسري صمتك وتكسري الصورة النمطية وتحققي حريتك”.

وأضافت فى تغريدة أخرى لها قائلة:” اليوم بتنطلق الفترة السنوية اللي بيحددها العالم لمناهضة العنف ضد المرأة، رسالة أمل إنو نخلص من العنف تماما نعود نعمل هيك مبادرات ونصير بعالم بيحترم كل إنسان وبيمنع العنف، وبيقتنع إنو المرأة منها كائن دوني وواجب كل شخص يحترمها”.

وتعتبر الفنانة اللبنانية إليسا ، من أول الفنانات التي تناولت قضية ​العنف ضد المرأة​ ، من خلال كليب أغنية“​يا مرايتي​” التى طرحتها عام 2015، ويسلط الكليب الضوء على العديد من القضايا التى تتعرّض لها المرأة ومناهضة العنف ضدها، ومناقشة القضية بشكل أعمق وبحث سبل مواجهتها وحماية المجتمع من آثارها السلبية.

يظهر فيديو كليب “يا مرايتى” فى قالب اجتماعى عن حياة امرأة وعلاقتها بزوجها التى تمرّ بأزمات، وتحاول أن تكشف عن وجعها من معاملة زوجها لها، لتقع فريسة التفكير هل تكمل معه مسيرة الحياة أم تقرر الابتعاد عنه، بعد حياة مليئة بالأزمات، و حقق فيديو كليب “يا مرايتى” أكثر من 22 مليون مشاهدة حتى الآن عبر موقع يوتيوب.

وفى سياق آخر ، أعربت إليسا عن سعادتها كونها الفنانة العربية الوحيدة ، ضمن قائمة أكثر 50 شخصية مؤثرة بالعالم على موقع “تويتر”، وكتبت في تغريدة لها:“فخورة وسعيدة بهذا الشرف.. إني أكون الفنانة العربية الوحيدة ضمن قائمة أكثر المؤثرين على تويتر، من أهم الأسماء بالعالم وأكثر تأثيرًا”.

ولكل امرأة معنّفة، ارفعي الصوت وارفضي العنف والاعتداء على حريتك وقولي لأ. إنتي الوحيدة اللي قادرة تكسري صمتك وتكسري الصورة النمطية وتحققي حريتك — Elissa (@elissakh) November 25, 2020

اليوم بتنطلق الفترة السنوية اللي بيحددها العالم لمناهضة العنف ضد المرأة. رسالة أمل إنو نخلص من العنف تا ما نعود نعمل هيك مبادرات ونصير بعالم بيحترم كل إنسان وبيمنع العنف، وبيقتنع إنو المرأة منها كائن دوني وواجب كل شخص يحترمها — Elissa (@elissakh) November 25, 2020