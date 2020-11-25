إليسا تطالب النساء بقول “لا” فى اليوم العالمي للقضاء على العنف ضد المرأة

تابع اخر الاخبار على قناة التيليجرام

المستقلة/منى شعلان/ وجهت الفنانة اللبنانية إليسا رسالة خاصة إلى النساء احتفالا باليوم العالمى للقضاء على العنف ضد المرأة، الذي يوافق اليوم الأربعاء.

وكتبت إليسا ، فى تدوينة عبر حسابها الشخصي بموقع التغريدات القصيرة “تويتر”، وقالت: “لكل امرأة معنّفة، ارفعي الصوت وارفضي العنف والاعتداء على حريتكِ وقولي لأ ،إنتي الوحيدة اللي قادرة تكسري صمتك وتكسري الصورة النمطية وتحققي حريتك”.

وأضافت فى تغريدة أخرى لها قائلة:” اليوم بتنطلق الفترة السنوية اللي بيحددها العالم لمناهضة العنف ضد المرأة، رسالة أمل إنو نخلص من العنف تماما نعود نعمل هيك مبادرات ونصير بعالم بيحترم كل إنسان وبيمنع العنف، وبيقتنع إنو المرأة منها كائن دوني وواجب كل شخص يحترمها”.

وتعتبر الفنانة اللبنانية إليسا ، من أول الفنانات التي تناولت قضية ​العنف ضد المرأة​ ، من خلال كليب أغنية“​يا مرايتي​” التى طرحتها عام 2015، ويسلط الكليب الضوء على العديد من القضايا التى تتعرّض لها المرأة ومناهضة العنف ضدها، ومناقشة القضية بشكل أعمق وبحث سبل مواجهتها وحماية المجتمع من آثارها السلبية.

يظهر فيديو كليب “يا مرايتى” فى قالب اجتماعى عن حياة امرأة وعلاقتها بزوجها التى تمرّ بأزمات، وتحاول أن تكشف عن وجعها من معاملة زوجها لها، لتقع فريسة التفكير هل تكمل معه مسيرة الحياة أم تقرر الابتعاد عنه، بعد حياة مليئة بالأزمات، و حقق فيديو كليب “يا مرايتى” أكثر من 22 مليون مشاهدة حتى الآن عبر موقع يوتيوب.

وفى سياق آخر ، أعربت إليسا عن سعادتها كونها الفنانة العربية الوحيدة ، ضمن قائمة أكثر 50 شخصية مؤثرة بالعالم على موقع “تويتر”، وكتبت في تغريدة لها:“فخورة وسعيدة بهذا الشرف.. إني أكون الفنانة العربية الوحيدة ضمن قائمة أكثر المؤثرين على تويتر، من أهم الأسماء بالعالم وأكثر تأثيرًا”.

التعليقات مغلقة.

المزيد من الاخبار

اخر الاخبار

محللون إسرائيليون: نتنياهو وبن سلمان يوجهان رسالة لإيران وإدارة بايدن!

اخبار العراق

عقود واجراء كهرباء سوق الشيوخ يواصلون اعتصامهم المفتوح

اخر الاخبار

مستشفى جامعة العلوم والتكنولوجيا اليمينة ينظم المؤتمر الطبي الأول لهشاشة العظام

اخبار العراق

السامرائي يدعو الى اعادة تشكيل البنك المركزي وتوحيد سعر الصرف

اخر الاخبار

العراق ينتقد سياسات” أوبك” في تحديد حصص انتاج النفط

اخبار العراق

البدء بخطوات إنشاء مدينة كربلاء الجديدة  شمالي المحافظة

اخبار العراق

كربلاء تنظم ورشة لتطوير قطاع النحل بمشاركة 10 محافظات