قناة السويس ليست الأولى..ايفر مارين تتسبب بحادث في المحيط الهادئ خلال التسعينات

المستقلة/أمل نبيل/قامت إحدى السفن التي تديرها شركة ايفر مارين ، الشركة التي تملك السفينة التي تعطل حركة الملاحة في قناة السويس ، بإطلاق 28.800 لعبة بلاستيكية في المحيط الهادي عن طريق الصدفة في تسعينيات القرن الماضي – وكانت هذه الألعاب لا تزال تغسل على الشواطئ حول العالم بعد 15 عامًا.
تضمنت الألعاب البلاستيكية 7200 قندس أحمر و 7200 ضفدع أخضر و 7200 سلحفاة زرقاء و 7200 بطة صفراء ، وفقًا للصحفي دونوفان هون ، الذي كتب كتابًا عن الحادث في عام 2011.
لكن أصل الألعاب البلاستيكية ظل مجهولًا لسنوات حتى قام هون بتجميعها معًا.وشرح لاحقًا هذه الظاهرة في كتابه بعنوان “موبي داك: القصة الحقيقية لـ 28.800 لعبة استحمام مفقودة في البحر”
عند الانسكاب ، ظهرت مئات الألعاب على الشواطئ حول العالم ، مما دفع إلى إجراء تحقيق علمي.

واستمرت الألعاب في الانجراف إلى الشاطئ لسنوات ، وكان آخر ظهور لها في المملكة المتحدة في عام 2007.
قفزت شركة ايفر جرين مارين إلى الأخبار هذا الأسبوع بصفتها الشركة التي تقف وراء ايفر جرين ، سفينة الحاويات التي أغلقت قناة السويس منذ يوم الثلاثاء. وتشير التقديرات إلى أن هذا الانسداد يكلف الاقتصاد العالمي 400 مليون دولار في الساعة.

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