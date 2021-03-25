قطر تكشف عن موقفها من “المبادرة السعودية” في اليمن

قطر تكشف عن موقفها من “المبادرة السعودية” في اليمن

المستقلة/-أحمد عبدالله/ أعلن محمد بن عبد الرحمن آل ثاني، نائب رئيس الوزراء، وزير الخارجية القطري، عن موقف بلاده من المبادرة السعودية في اليمن.

وعبر محمد بن عبد الرحمن عن ترحيب دولة قطر بمبادرة المملكة العربية السعودية لوقف إطلاق النار في اليمن.

ونشر وزير الخارجية القطري تغريدة جديدة له على حسابه الرسمي على “تويتر”، ظهر اليوم الخميس، قال فيها:

أكدت خلال اتصال هاتفي اليوم، بأخي وزير الخارجية السعودي، ترحيب دولة قطر بمبادرة المملكة العربية السعودية لوقف إطلاق النار في اليمن، واستكمال الجهود الخليجية والدولية لإيجاد حل سياسي ينهي معاناة الشعب اليمني الشقيق.

وكان وزير الخارجية السعودي فيصل بن فرحان آل سعود، قد عرض الاثنين الماضي، مبادرة سلام من المملكة، تهدف لوقف وإنهاء الحرب في اليمن.

وتقترح المبادرة السعودية الجديدة وقف إطلاق النار بإشراف أممي، واستئناف المفاوضات بين الحكومة اليمنية المدعومة من التحالف العربي وجماعة “أنصار الله”.

وتقود السعودية، منذ مارس/ آذار 2015، تحالفا عسكريا من دول عربية وإسلامية، دعما للحكومة اليمنية المعترف بها، لاستعادة العاصمة صنعاء ومناطق واسعة في اليمن، سيطرت عليها الجماعة أواخر 2014، وبالمقابل تنفذ “أنصارالله” هجمات بطائرات دون طيار، وصواريخ باليستية، وقوارب مفخخة؛ تستهدف قوات سعودية يمنية داخل اليمن، وداخل أراضي المملكة.