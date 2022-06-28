قطر تسعى لضخ 3 مليارات دولار للاستثمار في مصر

المستقلة/- كشف وزير المالية المصري محمد معيط، عن مناقشة قطر مع الحكومة المصرية لضخ استثمارات تتراوح بين 2 و3 مليارات دولار بالسوق المحلية، تتمثل في حصص بشركات وبالقطاع العقاري. جاء ذلك في تصريحات للصحفيين على هامش مؤتمر عقدته غرفة التجارة الأمريكية بالقاهرة، مساء أمس الإثنين.

وكان أمير قطر تميم بن حمد قد أجرى زيارة للقاهرة خلال الأسبوع الحالى استمرت يومين، عقد خلالها لقاء قمة مع الرئيس عبد الفتاح السيسي، وقالت رئاسة الجمهورية فى بيان بعدها إن قطر تعتزم زيادة استثماراتها في مصر.

وفي آذار/مارس الماضي اتفق البلدان على قيام قطر بضخ استثمارات بقيمة 5 مليارات دولار في مصر، وجاء ذلك خلال زيارة قام بها نائب رئيس الوزراء القطري محمد بن عبد الرحمن آل ثاني إلى مصر.

وشهد الشهر الحالي زيارتين منفصلتين إلى قطر قام بهما رئيس هيئة الاستثمار محمد عبد الوهاب ووزيرة التجارة والصناعة نيفين جامع بهدف الترويج للفرص الاستثمارية في مصر أمام مجتمع الأعمال القطري.

وقال معيط إن الأموال الساخنة، واستثمارات الأجانب في أذون الخزانة على نحو خاص لا يمكن الاعتماد عليها من أجل بناء اقتصاد قوي، موضحًا أنّ الفترة الماضية شهدت خروج استثمارات الأجانب في أذون الخزانة، إذ خرج نحو 15 مليار دولار، خلال أسبوعين.

واعتبر أنه من الخطأ التعامل مع الأموال الساخنة باعتبارها استثمارات حقيقية، متابعًا: “الدرس الذي تعلمناه أنه لا يمكن الاعتماد على الأموال الساخنة، لأنها تأتي من أجل العائد الكبير فقط.. مصر يجب أن تتعلم الدرس، لا يجب أن تعتمد على تلك الأموال، إذا جاءت مجددا فليس لدينا مشكلة”، وفقًا لجريدة “الوطن”.

المصدر/ ايكونومي بلس