قطر: انخفاض مؤشر أسعار المستهلك خلال الشهر الماضي

المستقلة /- سجل مؤشر أسعار المستهلك القطري انخفاضا طفيفا بنسبة 0.20 بالمئة الشهر الماضي.

ويضم هذا المؤشر الذي يقيس التضخم، 12 مجموعة رئيسية من السلع الاستهلاكية تندرج تحتها 737 سلعة وخدمة،.

وتظهر بيانات حديثة لجهاز التخطيط والإحصاء القطري، صدرت الأربعاء، أن التراجع الشهري للمؤشر جاء نتيجة انخفاض تكاليف 7 مجموعات تتمثل في الملابس والأحذية بنسبة 2.06 بالمئة ، والترفيه والثقافة بنسبة 1.99 بالمئة ، والاتصالات بنسبة 1.0 بالمئة ، والسكن والماء والكهرباء والغاز وأنواع الوقود الأخرى بنسبة 0.35 بالمئة ، والنقل بنسبة 0.21 بالمئة ، ومجموعة السلع والخدمات الأخرى، والأثاث والأجهزة المنزلية بنسبة 0.03 بالمئة لكل منهما.

وسجلت 3 مجموعات ارتفاعات شهرية طفيفة، الشهر الماضي، بلغ في مجموعة الغذاء والمشروبات 1.29 بالمئة، وفي مجموعة التعليم بنسبة 0.26 بالمئة ، وفي مجموعة المطاعم والفنادق بنسبة 0.73 بالمئة ، بينما لم تسجل مجموعتا التبغ، والصحة، فلم يحدث عليهما أي تغير.

وباحتساب مؤشر أسعار المستهلك لشهر حزيران الماضي، بعد استبعاد مجموعة السكن والماء والكهرباء والغاز وأنواع الوقود الأخرى، فقد وصل إلى النقطة 100.68 مسجلا انخفاضا شهريا بنسبة 0.17 بالمئة ، مقارنة مع شهر أيار الماضي.

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