قضية برشلونة غيت العنوان الابرز للصحف الرياضية العالمية

المستقلة /-  شكل اعتقال جوزيب ماريا بارتوميو، الرئيس السابق لبرشلونة، بسبب قضية ”برشلونة غيت“، وتعادل ريال مدريد أمام ريال سوسيداد في الدوري الإسباني، العناوين الأبرز في الصحف الرياضية العالمية الصادرة اليوم الثلاثاء.

كما اهتمت الصحف بفوز إيفرتون في الدوري الإنجليزي الممتاز واقترابه من الأربعة الكبار ومفاتيح فوز ريمونتادا برشلونة أمام إشبيلية في غياب نصف نهائي كأس ملك إسبانيا وفريق أولمبيك مارسيليا ومدربه الجديد خورخي سامباولي وحظوظ يوفنتوس في الحفاظ على لقبه بطلا للدوري الإيطالي.

ونستعرض معكم أبرز عناوين الصحف الرياضية العالمية:

الصحف الإسبانية

ماركا

ركزت الصحيفة على تعادل ريال مدريد أمام ريال سوسيداد 1-1 في الدوري الإسباني وكتبت :“ فرملة قبل الديربي ”.

كما تحدثت عن اعتقال جوزيب ماريا بارتوميو الرئيس السابق لبرشلونة وكتبت :“ اعتقال بارتوميو بسبب برشلونة غيت ”.

كما اهتمت بأتلتيكو مدريد وكتبت :“ استعادة تريبيير وكاراسكو قبل الديربي“، وبلقاء إياب نصف نهائي كأس ملك إسبانيا بين برشلونة وإشبيلية.

سبورت

ركزت الصحيفة على اعتقال جوزيب ماريا بارتوميو الرئيس السابق لبرشلونة في قضية برشلونة غيت وكتبت :“ بارتوميو اعتقل ”.

كما تحدثت عن تعادل ريال مدريد أمام ريال سوسيداد 1-1 في الدوري الإسباني وكتبت :“ ريال مدريد يتعثر ويستمر تحت برشلونة ”.

الصحيفة اهتمت بإياب نصف نهائي كأس ملك إسبانيا بين برشلونة وإشبيلية وكتبت :“ مفتاح الريمونتادا أمام برشلونة ”.

موندو ديبورتيفو

ركزت الصحيفة على اعتقال رئيس برشلونة السابق جوزيب ماريا بارتوميو ومدير مكتبه وأعضاء من مجلس الإدارة السابق وكتبت :“ فضيحة في برشلونة ”.

كما اهتمت بتعادل ريال مدريد أمام ريال سوسيداد 1-1 في الدوري الإسباني وكتبت :“ ريال مدريد يتعثر ويتراجع للمركز الثالث ”.

الصحافة البريطانية

ميرور سبورت

ركزت الصحيفة على حوارها مع أندي كول مهاجم مانشستر يونايتد السابق الذي قال :“ أخاف أن يرفض نجوم كرة القدم المجيء لمانشستر يونايتد ”.

كما اهتمت الصحيفة بفوز إيفرتون على ساوثهامبتون في الدوري الإنجليزي الممتاز وكتبت :“ إيفرتون يضرب بقوة ليكون بين الأربعة الكبار الأغنياء ”.

ذا صن

ركزت الصحيفة على مانشستر سيتي ومدربه بيب غوارديولا بشأن تفوق فريقه هذا الموسم.

كما اهتمت بلوك شاو الظهير الأيسر لمانشستر يونايتد.

كما اهتمت بفوز إيفرتون على ساوثهامبتون 1-0 في الدوري الإنجليزي الممتاز وكتبت :“ ريشارليسون بسرعة ”.

الصحف الفرنسية

فرانس فوتبول

ركزت الصحيفة على الأرجنتيني خورخي سامباولي الذي تعاقد معه فريق أولمبيك مارسيليا لتدريبه وكتبت :“ خورخي سامباولي التشولو 2 ”.

كما اهتمت بالنجم الشاب إدوارديو كامافينغا لاعب رين المطلوب من عدة أندية أوروبية كبرى أبرزها ريال مدريد.

ليكيب

ركزت الصحيفة على أولمبيك مارسيليا والتطورات الأخيرة التي يعيشها الفريق بشأن مستقبله وكتبت :“ عملية الإغراء ” .

الصحف الإيطالية

توتو سبورت

ركزت الصحيفة على فريق يوفنتوس وحظوظه في المنافسة على لقب الدوري الإيطالي وكتبت :“ يوفنتوس لم ينته بعد ”.

كما تحدثت عن البلجيكي روميلو لوكاكو مهاجم إنتر ميلان وكتبت :“ لوكاكو الكرة الذهبية ”.

واهتمت الصحيفة باعتقال جوزيب ماريا بارتوميو الرئيس السابق لبرشلونة.

كورييري ديلي سبورت

ركزت الصحيفة على حظوظ يوفنتوس في الدوري الإيطالي وكتبت :“ يؤمن بذلك فقط بيرلو ”.

كما تحدثت عن التحكيم في الدوري الإيطالي وكتبت عن الحكم دانييلي أورساتو :“ أورساتو : عاصفة أخرى“.

الصحيفة اهتمت بالمهاجم السويدي زلاتان إبراهيموفيتش وغيابه عن ميلان في الفترة القادمة بسبب الإصابة.

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