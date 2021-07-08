قريب مايكل جاكسون يكشف سرا خطيرا عنه

المستقلة /- تحدث الحارس الشخصي السابق للنجم الأمريكي الراحل مايكل جاكسون مجددا عن حقيقة ” غرفة الأطفال السرية ” التي قيل مايكل جاكسون كان يحتفظ بها داخل مزرعته الشهيرة في منزله.

ومنذ وفاته ثارت الاتهامات ضد مايكل جاكسون بشذوذه الجنسي واستغلال الأطفال والتحرش بهم والتي نفاها الجمهور وعائلته بشدة.

وكشف مات قيدز عن حقيقة وجود هذه الغرفة في منزل النجم الراحل مايكل جاكسون وقال ” يحاول النقاد إخبارك انه بنى غرفة سرية للأطفال ولكنها كانت موجودة عندما اشترى المنزل وكانت في الواقع ملجأ مهيأ للكوارث”

وأضاف في اصريح له حول قائلا ” كان جاكسون ملياردير وكان من الطبيعي تماما ان يكون لديه ملجأ للكوارث كان دائما مجهزا بمستلزمات تدوم بضعة ايام الى ان يتم حل المشكلة او ازالة الخطر ”

وتابع القول ” في كثير من الأحيان اعتاد الناس الهبوط بالمظلة واقتحام منزله وكانت اجهزة الانذار تنطلق وكان موظفو نيفرلاند يطلبون منه الذهاب الى الغرفة والاختباء فيها لذلك هي لم تكن سرية لكن الناس يبتكرون بعض السخافات غير المعقولة”

وأشار الى ان المعجبين سيسمعون قريبا بعض الموسيقى للنجم مايكل جاكسون التي لم تصدر من قبل .

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