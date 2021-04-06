 قرار عاجل من سلطات دبى حول حادث “جلسة التصوير العارية”

المستقلة/-أحمد عبدالله/ أعلنت السلطات في دبي أنها أمرت بترحيل المتورطين في “جلسة تصوير عارية على شرفة” انتشرت على نطاق واسع ودفعت إلى حملة اعتقالات في المدينة.

وذكر النائب العام لإمارة دبي، عصام عيسى الحميدان، في بيان، أن النيابة أصدرت أمرها “بإبعاد جميع المتهمين والمتهمات عن الدولة في واقعة مخالفة السلوك العام لما اقترفوه من أفعال وسلوكيات تتنافى مع الأخلاق العامة”.

وأفاد الحميدان بأن النيابة العامة في دبي “أنهت التحقيقات مع المتهمين بواقعة البلاغ الجنائي الخاص بظهور مجموعة من الفتيات اللواتي خالفن السلوك العام للدولة، حيث تم الاستماع لأقوالهم”.

وأوضح أن النيابة وجهت إليهم تهمتي الفعل الفاضح العلني وتخزين صور بقصد إنتاج مواد إباحية، مشيرا إلى أنه تم حبسهم جميعا على ذمة التحقيقات.

وفي وقت سابق اليوم الثلاثاء أكدت سلطات دبي اعتقال 11 امرأة أوكرانية ورجل روسي كانوا قد شاركوا في جلسة التصوير، التي أثارت صدمة في الإمارة.

وانتشرت تسجيلات فيديو وصور على مواقع التواصل الاجتماعي مساء السبت الماضي لأكثر من 20 سيدة عارية في شرفة أثناء تصويرهن في “دبي مارينا” الراقي في وضح النهار.

يعد تحرك الثلاثاء أمر غير معتاد للغاية بالنسبة للنظام القانوني في دبي، الإمارة المحكومة بقبضة حديدية، فعادة، يتم تحويل مثل هذه القضايا إلى المحكمة أو البت فيها قبل الترحيل.

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