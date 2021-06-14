قرار عاجل من النيابة العامة المصرية ضد متسابق ذا فويس كيدز

المستقلة/- منى شعلان/ قررت النيابة العامة المصرية ، إيداع ، المتهم معاذ عيسى، المتسابق السابق ببرنامج “ذا فويس كيدز” ، أسبوعًا بإحدى دور الملاحظة لاعتدائه على صديقه بأداة أحدثت بجمجمته شرخًا، نُقل على إثره للمستشفى.

تلقت “النيابة العامة”، بلاغًا من والد الطفل المجني عليه مفادُه نشوب مشادَّة بين ابنه وبين الطفل المتهم “معاذ عيسى” اعتدى خلالها الأخير على الآخر بمفتاح كان بحوزته، فأحدث بجمجمته شرخًا نُقل على إثره للمستشفى، فتولت “النيابة العامة” التحقيقات.

وانتقلت لسؤال الطفل المجني عليه فتبينت من الطبيب المعالج عدم السماح بسؤاله لسوء حالته الصحية، واطلعت على التقرير الطبي المحرَّر بإصابته والثابت فيه وجود جرح قطعي بفروة الرأس لانغماس جسم معدني بها مخترقًا عظام الجمجمة مؤديًا لكسر فيها، وأنه أجريت عملية جراحية استخرج خلالها الجسم المعدني المعتدى عليه به (مفتاح)، فتحفظت “النيابة العامة” عليه.

وسألت “النيابة العامة” طفلًا شاهد حدوث الواقعة، فقرر اعتداء المتهم على المجني عليه بسلسلة مفاتيح اخترق أحدها رأس الأخير، وذلك على إثر مشادَّة بينهما، فأمرت “النيابة العامة” بضبطه وإحضاره، وباستجوابه نفى قصده التعدي على المجني عليه وادعى أنهما خلال تشاجرهما -على إثر مشادة بينهما- دفع تعدي المجني عليه عنه وهو ممسك بسلسلة مفاتيح، فاستقر أحدها برأس المجني عليه وحدثت إصابته.

وكشفت شيماء حجازي والدة الطفل حسن شريف علوان المجني عليه، البالغ من العمر 15 عاما في تصريحات صحفية ،أن الطفل معاذ عيسى، اعتدى على نجلها بآلة حديدية على رأسه، مما أدى إلى إصابته بكسر في الجمجمة، حيث دخل جزء من آلة حادة في رأسه دخل على إثرها في غيبوبة، وتم نقله إلى المستشفى، حيث استغرق 12 ساعة داخل غرفة العمليات لإسعافه.

كما أكدت أن ابنها يرقد الآن في العناية المركزة، مشيرة إلى أن حالته خطرة وغير مستقرة رغم إجراء العملية.

وعن الواقعة، أوضحت الأم أن الطفل الجاني معاذ عيسى ليس صديقاً لابنها، بل هو جار لهم، وقد تحرش بنجلها بكلمات صعبة محاولا استفزازه، ثم اعتدى عليه بمفتاح على رأسه.

وأضافت السيدة أن الطفل الجاني فر هاربا عقب الحادث، فيما نقل ابنها لإجراء عملية جراحية لنزع المفتاح من رأسه.

وقد أمرت “النيابة العامة” بإيداع الطفل المتهم إحدى دور الملاحظة لمدة أسبوع، وأخطرت “خط نجدة الطفل” بالواقعة لاتخاذ إجراءاته، وجارٍ استكمال التحقيقات.