قبيل الانتخابات.. بوادر خلاف فلسطيني على غاز غزة

المستقلة /- رد عضو اللجنة المركزية لحركة “فتح” الفلسطينية، حسين الشيخ، على انتقادات وجهها نائب رئيس المكتب السياسي لحركة “حماس”، موسى أبو مرزوق، لاتفاق مصري فلسطيني بشأن تطوير حقل غاز غزة.

وقال الشيخ إن “الاتفاقيات تتم بين دول، وفلسطين عضو في منتدى غاز المتوسط!! الاتفاقيات توقع مع دول سيد أبو مرزوق، وليس مع فصائل وتنظيمات”.

وجاء تعليق الشيخ ردا على تغريدة أبو مرزوق التي قال فيها إن “غزة يجب أن تكون حاضرة في أي تفاهمات حول حقول غاز شواطئها، فإذا كانت غزة مضطرة لاستيراد الغاز الطبيعي من الاحتلال لمحطة الكهرباء الوحيدة في القطاع، فلا يجب أن نقف متفرجين، وثرواتنا الطبيعية تذهب بعيدا”.

وأضاف أبو مرزوق “نحتاج لمعرفة تفاصيل الاتفاقية التي تم توقيعها مع هيئة الاستثمار”.

ووقعت مصر والسلطة الفلسطينية، الأحد، على مذكرة تفاهم بشأن تطوير حقل الغاز الطبيعي في نطاق قطاع غزة، حسبما أفادت وكالة الأنباء الفلسطينية الرسمية (وفا).

وتم التوقيع على المذكرة بحضور الرئيس الفلسطيني محمود عباس، ووزير البترول المصري طارق الملا.