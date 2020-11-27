قبل لقاء الأهلي والزمالك.. إليسا توجه رسالة إلى هذا الفريق

قبل لقاء الأهلي والزمالك.. إليسا توجه رسالة إلى هذا الفريق

المستقلة/ منى شعلان/كشفت النجمة اللبنانية إليسا ، عن انتمائها الكروي قبل ساعات من مباراة القمة الافريقية بين الاهلي والزمالك في نهائي دوري أبطال أفريقيا ، وذلك فى تغريدة لها عبر حسابها على موقع التدوينات القصيرة تويتر.

حيث كتبت إليسا ، قائلة :”بانتظار المباراة التاريخية اليوم، و يا رب تكون مباراة جميلة وكلها حماس ، والأهلي حديد”.

و أضافت النجمة اللبنانية فى تغريدة أخرى قائلة :” ما يزعلوش مني الزملكاوية بحبهم أوي برضه بس القلب و ما يريد”.

وتبدأ المباراة ، مساء اليوم الجمعة ، في تمام الساعة التاسعة مساءً بتوقيت مصر “السابعة مساءً بتوقيت جرينتش” على ملعب استاد القاهرة الدولي ، وهي المرة الأولى التي يلتقي فيها الفريقين بنهائى البطولة.

يذكر أن الزمالك حقق اللقب الإفريقي 5 مرات من قبل، كان أخرها سنة 2002 وخفق لقب الكونفدرالية الإفريقية وكأس السوبر الإفريقي للموسم الماضي، فيما يبحث الأهلي عن لقبه التاسع بعد أخر لقب حققه الفريق سنة 2013 تحت قيادة محمد يوسف.