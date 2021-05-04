قبل عيد الفطر.. الكاظمي يفاجئ الشعب العراقي في قرار صادم

المستقلة /- قرر مجلس الوزراء، فرض حظر التجوال الشامل لمدة ١٠ أيام.

وذكر المكتب الإعلامي لمجلس الوزراء في بيان، تلقت المستقلة  نسخة منه، اليوم الثلاثاء ، ان “مجلس الوزراء في جلسته التي عقدها اليوم الثلاثاء، صادق على توصية اللجنة العليا للصحة والسلامة الوطنية بفرض حظر التجوال الشامل لمدة 10 أيام، إعتبارًا من 12 آيار ولغاية 22 آيار 2021، وذلك للحد من انتشار جائحة كورونا وتطبيق الاجراءات الوقائية من خلال التباعد الاجتماعي والشروط الوقائية الاخرى، لاسيما بعد ان سجلت وزارة الصحة مؤخرا زيادة باعداد الاصابات في عموم العراق”.

ويشمل قرار حظر التجوال الشامل بحسب البيان “غلق المولات والمطاعم والكافتيريات والمقاهي ودور السينما والمتنزهات وقاعات المناسبات والأعراس والمسابح والقاعات الرياضية وغيرها، فضلا عن منع إقامة التجمعات البشرية بأشكالها كافة”.

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