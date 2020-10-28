قبل طرح “الصندوق الأسود”.. رسالة خاصة من أحمد حلمي لزوجته منى زكي

المستقلة/ منى شعلان/ وجه الفنان المصري ​أحمد حلمي​ رسالة تهنئة إلى زوجته الفنانة ​منى زكي​، بمناسبة انطلاق عرض فيلمها الجديد “​الصندوق الأسود​”، اليوم بدور العرض السينمائي.

ونشر “حلمي” فيديو لبرومو الفيلم، عبر حسابه على موقع الصور والفيديوهات “انستغرام”، وعلق عليه قائلا: ‘النهارده أول يوم لعرض فيلم (الصندوق الأسود)، مبروك يا منى يا زكي ومبروك يا محمد يا فراج ومبروك ياخاطر من غير يا مصطفي.. بالنجاح والتوفيق وان شاء الله الفيلم يعجب الناس ويكسر الدنيا”.

ويشهد فيلم الصندوق الاسود ، عودة منى زكى للسينما بعد غياب 4 سنوات ، وتجسد دور ياسمين، حيث يكسر سكون أحد الليالي الهادئة في حياتها اقتحام غريبين منزلها في مهمة مصيرية لسرقة شيءٍ مهم. تحاول ياسمين الفرار منهما ولكن بلا جدوى، فإلى أي مدى ستتمكن ياسمين من الصمود؟.

الفيلم من قصة وإخراج محمود كامل وسيناريو وحوار أحمد الدهان وهيثم الدهان، وبطولة منى زكي، محمد فراج، مصطفى خاطر وشريف سلامة وأسماء جلال ، و من إنتاج أفلام مصر العالمية، سينرجي ونيو سينشري وتتولي تسويقه شركة MAD Solutions.