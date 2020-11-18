قائمة الاكلات التي تثير القولون عليك تركها الان!

قائمة الاكلات التي تثير القولون عليك تركها الان!

المستقلة … يعتبر القولون هو مشكلة مزمنة لدى اغلب الاشخاص حول العالم وهو قد يعيش مع المعظم بشكل يومي في حياتهم وهو ما قد يسبب لهم الانزعاج الدائم.

حيث كما ان انتشار أمراض القولون في الأونة الأخيرة بشكل واضح والتي تسبب للمريض العديد من الأعراض المزعجة مثل الإمساك أو الإسهال، وألم البطن، والانتفاخ، والتقلصات، وبحسب العلماء العلماء فأن تغيير نمط حياة الشخص ونظامه الغذائي له تأثير كبير في الحد من أمراض القولون.

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وللاشخاص الذين يعانون من القولون فأن بعض الأكلات تثير هذه الأعراض عندهم وأن تفادي تناولها يحد من حدوث الأعراض المؤلمة ويشعر المريض بالراحة، ومن تلك الاكلات التي ينصح بتجنب تناولها لمرضى القولون هي:

انواع معينة من الفواكه مثل مثل التفاح، والموز الأخضر، والمشمش، والخوخ، والمانجو، والبطيخ، والتوت العليق، والبرقوق، والكرز، والكمثرى.

انواع محدد من الخضار: مثل الملفوف، والقرنبيط، والثوم، والبصل، والفطر، والذرة الحلوة، والبازلاء الخضراء، وفول الصويا.

البقوليات: مثل العدس، والفول، والحمص.

منتجات الألبان: مثل الحليب، والمثلجات، والقشدة، والجبن، إلا إذا كانت هذه المنتجات خالية من اللاكتوز.

الألياف غير الذائبة: مثل الردة، والحبوب الكاملة، والمكسرات، والذرة، وقشور الفواكه والخضروات.

منتجات القمح: مثل الخبز والمخبوزات الأخرى، وكذلك المنتجات التي يضاف إليها دقيق القمح لإعطائها كثافة مثل بعض أنواع الصلصات.

هذه الاكلات عند تقليل تناولنا فأنك تتجنب الاصابة بالقولون العصبي وهو ما قد يجعلك تشعر بالراحة الدائمة وعدم مواجهة الانزعاج بسببه.

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