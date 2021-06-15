قائد عمليات الأنبار يؤكد رفع سيطرة “مدخل البو خليفة” في المحافظة

المستقلة /- أعلن قائد عمليات الأنبار اللواء ناصر الغنام، عن رفع سيطرة “مدخل البو خليفة” في المحافظة، مشيراً إلى اعتماد نهج جديد بديل عن “السيطرات والعوارض”.

وقال الغنام في بيان تلقت المستقلة اليوم الثلاثاء، إن “سيطرة مدخل البو خليفة رفعت”، مبيناً أن “الجيش والقوات العاملة بامرته تستمر بتقديم كل الدعم للمواطن الانبار الذي قدم الكثير لسنوات”.

واضاف أن “الجهد الهندسي لعمليات الانبار رفع سيطرة مدخل البو خليفة بعد استباب الامن والاستقرار بفضل تعاون المواطنين مع قواتنا وبفضل تضحيات وجهود رجالنا”.

وأكد “سيكون نهجنا هو الاعتماد على الجهد الاستخباراتي لتدعيم الامن والاستقرار بدلا عن العوارض والسيطرات”.

وغالباً ما يعلن الغنام عن رفع سيطرات امنية من مدن الانبار كان اخرها، خلال الاسبوع الجاري، رفع سيطرة الصوفية بمدينة الرمادي.

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