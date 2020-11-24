قائد القوة الجوية يوجه رسالة لجماهير الفريق

(المستقلة) وجّه حمادي أحمد، قائد فريق القوة الجوية، رسالة إلى جماهير “الصقور”، بعد انتقادهم للحارس فهد طالب في الفترة الأخيرة.

وارتكب طالب خطأ في الدقائق الأخيرة من مباراة الكلاسيكو ضد الزوراء في الجولة الرابعة من الدوري العراقي الممتاز، تسبب في انتهاء المباراة بالتعادل 1-1.

وقال أحمد عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي “فيسبوك”: “جمهوري العزيز عشاق النقيب الآسيوي.. هاردلك التعادل الذي حصل.. كنا الافضل طيلة دقائق المباراة لو لا مشيئة الله وقدره”.

وأضاف: “كرة القدم في الأساس تعتمد على الاخطاء لأنها جزء من اللعبة، فريقنا لا يوجد له مثيل ونمتلك مجموعة رائعة فلا تقتلوهم بكلامكم القاسي”.

وتابع: “فهد طالب ابن القوة الجوية ومن خيرة حراس النادي والمنتخب الوطني، ومن يريد حصد اللقب عليه بدعم جميع اللاعبين وخصوصا (فهد طيارة)، لا يمكننا المنافسة بلا دعمكم للاعبين أصحاب الخبرة والشباب”.

وواصل: “من يعشق الكيان يقدم مصلحة النادي على مصلحته الشخصية، لأنكم جمهور كبير الوطن وأنا كلي ثقة بكم وبحبكم للاعبين وعلى يقين أنكم ستكونون السبب الرئيسي في حصول فهد على جائزة الأفضل كما حصلت معي ومع بقية اللاعبين”.

وأتم: “أنتم باختصار عشاق من رفع اسم الوطن عاليا، ادعموا فهد طالب لأنه يستحق ذلك”.