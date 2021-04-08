في أعلى حصيلة منذ بداية الجائحة .. تركيا تسجل 276 وفاة وأكثر من 50 ألف إصابة كورونا

المستقلة /- سجلت تركيا الأربعاء 54.740 ألف إصابة جديدة بفيروس كورونا، في أعلى حصيلة يومية منذ بداية الجائحة قبل أكثر من عام.

والإصابات الجديدة إضافة إلى 276 وفاة، تشير إلى أن تركيا تواجه الآن موجة ثالثة من مرض كوفيد-19 الذي أودى بحياة 32.943 شخصاً في الدولة البالغ عدد سكانها 83 مليون نسمة، وفق ما أظهرت الأرقام الرسمية.

وأجبرت الأعداد المتزايدة للإصابات الحكومة على تشديد القيود التي تم تخفيفها بداية مارس.

وشملت موجة العدوى أجزاء كبيرة من تركيا بما في ذلك العاصمة أنقرة وإسطنبول، كبرى مدن البلاد.

وأعلنت الحكومة التركية عودة حظر التجول نهاية الأسبوع في المدن التي تشهد ارتفاعاً حاداً في عدد الإصابات، على أن تليها إجراءات أخرى خلال شهر رمضان.

وسيتم فرض إغلاق تام خلال عطلات نهاية الأسبوع خلال شهر رمضان الذي من المقرر أن يستمر من منتصف أبريل حتى منتصف مايو.

وستعمل المطاعم فقط عبر خدمة التوصيل والوجبات الجاهزة.

وقال الرئيس رجب طيب أردوغان الأربعاء إنه يأمل أن تساعد الإجراءات المتخذة خلال شهر رمضان تركيا على خفض عدد الإصابات قبل موسم السياحة في أيار/ مايو.

واعتمدت تركيا بشكل شبه حصري على لقاح كورونافاك الصيني منذ إطلاق حملة التحصين في البلاد في منتصف يناير، قبل أن تبدأ الجمعة الماضي بإعطاء لقاح فايزر-بايونتيك.

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