فيليبي لويس: محمد صلاح مثل ميسي

المستقلة/- كشف فيليبي لويس، مدافع فلامنجو البرازيلي حاليا، كواليس اللعب مع محمد صلاح، نجم ليفربول، خلال فترة الثنائي في تشيلسي.

وقال لويس، نجم تشيلسي وأتلتيكو مدريد السابق، في تصريحات لصحيفة “جارديان” البريطانية: “مورينيو لم يحصل على أفضل ما لدي، تماما كما فعل مع محمد صلاح”.

وأضاف: “لقد عانيت أمام صلاح في التدريبات، كان مثل ليونيل ميسي، حقا مثل ليو، اسأل أي شخص عن ذلك”.

وتابع: “عندما قرر صلاح الذهاب إلى فيورنتينا، قلت له لماذا أنت ذاهب إلى هناك يا مومو؟ أنت في تشيلسي، لكنه أخبرني أنه بحاجة إلى اللعب”.

وأتم: “قلت في نفسي إن هذا اللاعب جيد، لم يذهب أبدا من أجل المال، لكنه ذهب من أجل إظهار أنه يستطيع اللعب أكثر”.