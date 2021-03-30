فيزا تسمح بالتعاملات المالية باستخدام العملات الرقمية

المستقلة/-أعلنت “فيزا”، أحد أشهر بطاقات الائتمان الشهيرة، إمكانية تسوية معاملاتها باستخدام العملات الرقمية المشفرة مثل “بتكوين”، وعن طريق منصة الدفع الرقمي المشفر “كريبتو دوت كوم”، بحسب ما أورده موقع “إنغادجيت” التقني المتخصص.

وتخطط “فيزا” من خلال ذلك القرار إلى توسعة شركائها، وستطبق تلك الإجراءات في وقت لاحق من هذا العام، بحسب بيانها.

وستربط “فيزا” سعر العملات الرقمية المشفرة بقيمة الدولار الأمريكي، بحيث لا يخضع للتقلبات الكبيرة في قيمة تلك العملات.

وتسعى “فيزا” من خلال تلك الخطوة، لتبسيط عمليات الدفع، عن طريق تطبيق نظام “المحفظة الرقمية المشفرة”.

وتطبق أيضا شركات مثل “ماستر كارد” و”باي بال” إجراءات مماثلة، للسماح للتجار مباشرة بممارسة عملياتهم من خلال العملة الرقمية المشفرة.

وتجدر الإشارة إلى ما ينطوي عليه التعامل في تلك العُملات من مخاطر مرتفعة؛ حيث يَغلُب عليها عدم الاستقرار والتذبذب الشديد في قيمة أسعارها؛ وذلك نتيجة للمضاربات العالمية غير المُرَاقَبَة التي تتم عليها، مما يجعل الاستثمار بها محفوفاً بالمخاطر ويُنذِر باحتمالية الخسارة المفاجئة لقيمتها نتيجة عدم إصدارها من أي بنك مركزي أو أي سُلطة إصدار مركزية رسمية، فضلاً عن كونها عُملات ليس لها أصول مادية ملموسة، ولا تخضع لإشراف أي جهة رقابية على مستوي العالم؛ وبالتالي فإنها تفتقر إلى الضمان والدعم الحكومي الرسمي الذي تتمتع به العُملات الرسمية الصادرة عن البنوك المركزية.