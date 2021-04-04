فيديو.. ياسمين صبري في مسلسل أردني مع عمر زوربا وناديا الزعبي

المستقلة/- منى شعلان/ انتهي صناع المسلسل الأردني الكوميدى “ياسمين وصبري” من تصوير مشاهد العمل ، استعداداً لعرضه خلال الموسم الرمضاني المقبل 2021.

وكشف الفنان عمر زوربا بطل المسلسل تفاصيل دوره من خلال برنامج et بالعربي، حيث يجسد عمر زوربا دور شاب يدعى صبري ويحب النساء ويلهث خلفهن ويكذب عليهم.

وتابع :المسلسل يتحدث عن الشباب الكذابين، الذين يعدون البنات وعودا كاذبة، مضيفاً: قصة خفيفة لطيفة مسلية لرمضان، أما ناديا الزعبي، فأوضحت أنها تقدم في المسلسل شخصيتين كانت إحداهما تحديا بالنسبة لها، وتجسد الفنانة ديانا رحمة دور والدتها في المسلسل.

وعن سبب تسمية المسلسل بهذا الإسم ، أكد عمر زوربا أنه مولع بالفنانة المصرية ياسمين صبري وهذا كان سبب تسمية المسلسل بهذا الاسم ، متابعاً: “أنه يعلق صورها في كافة أرجاء منزله ويتابع صفحتها على انستغرام لحظة بلحظة، لتضيف بطلة المسلسل، ناديا الزعبي: “عمر مبلي كثير بياسمين صبري، بيحبها كثير وعملت له بلوك.”

وختم عمر زوربا حديثه مشيرًا إلى احتمال تقديم جزء آخر من المسلسل، ربما بعنوان “نسرين وطافش”.

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