فيديو.. ياسمين صبري بإطلالة ساحرة في أحدث جلسة تصوير

المستقلة/- منى شعلان/ نشرت الفنانة المصرية ياسمين صبري ، مقطع فيديو قصير من أحدث جلسة تصوير خضعت لها لصالح مجلة Vogue العربية و دار المجوهرات العالمية ‘كارتييه”، وذلك عبر حسابها على موقع الصور والفيديوهات إنستغرام.

وظهرت ياسمين صبري بإطلالة ساحرة، مرتدية فستان طويل باللونين الأسود والكشمير، وتركت شعرها منسدلًا على كتفيها، ووضعت مكياج أنيق أبرز جمال ملامحها، وارتدت عقد من المجوهرات الكريمة الملونة الفخم “توتي فروتي”، ونالت إطلالتها على إعجاب الآلاف من متابعيها.

يشار إلى أن آخر أعمال ياسمين صبري هو مسلسل “فرصة تانية” وعرض في رمضان 2020، معالجة دراما محمد سيد بشير وتأليف مصطفى جمال هاشم وإخراج ‏مرقس عادل وإنتاج شركة سينرجى، وبطولة أحمد مجدى، أيتن عامر، هبة مجدى، دياب، إدوارد، محمود البزاوى، هبة عبد الغنى، ‏سارة الشامى، محمد أبو داود، أحمد الشامى، نهال عنبر، عمر الشناوي، محمد جمعة‎.