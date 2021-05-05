فيديو.. ياسر جلال يكشف سبب عدم ظهوره مع شقيقه رامز في برامجه

المستقلة/- منى شعلان/ كشف الفنان المصري ياسر جلال لأول مرة عن سبب عدم ظهوره في أي برنامج مقالب خاص بشقيقه الفنان رامز جلال، موضحا أن عدم حبه للظهور بالبرامج عامة هو السبب، خاصة البرامج التي يحصل منها على أموال كأجر مقابل تواجده، مشيراً أن شقيقه رامز أصبح نجما عالميا بسبب برامج المقالب التي يقدمها.

وأضاف ياسر جلال فى مقابلة إذاعية، أن ظهوره في برنامج دون مقابل يتحدث فيه من قلبه حول ما يريده هو أفضل ما في الدنيا بالنسبة له.

وأكد على فخره بشقيقه، مشيرا إلى أن هناك تقارير يتم إجراؤها عنه في التلفزيون الألماني وكذلك في أمريكا، لافتا إلى أنه يقدم الكاميرا الخفية التي تقدم بكل دول العالم ولكن على طريقته الخاصة، داعيا له بالنجاح والتوفيق.

وأشار الممثل المصري أنه حريص على متابعة برنامج شقيقه يوميا في رمضان، مشددا على أن شقيقه لم يعد مجرد نجم مصري وعربي ولكنه أصبح نجما عالميا لأن شهرته تخطت العالم العربي وأصبح معروفا بالخارج.

وحول سبب إعجاب عدد من المشاهدين المصريين برومانسيته كزوج في مسلسل ”ضل راجل“ الذي يعرض حالياً ضمن السباق الرمضاني أمام زوجته بالعمل الفنانة نرمين الفقي، قال إنه كان على يقين أن الجمهور سيحب دوره لأن الشعب المصري يحب الأعمال الرومانسية والكلام الحلو، ولذلك انجذب بشدة للأعمال التركية لأنها قائمة على قصص الحب والعاطفة.

ولفت إلى أنه غير منحاز للرجال المصريين ولكنهم في الحقيقة طبعهم الأصيل هو الرومانسية والحنان، مضيفا أن تقديم مثل هذا النوع من الرجال المليئة بالحب قد يكون قدوة لغيره في المجتمع.