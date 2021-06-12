فيديو وصور.. “يكسر جمجمته” تفاصيل اعتداء نجم “ذا فويس كيدز” على جاره

المستقلة/- منى شعلان/ ضجت وسائل التواصل الاجتماعي خلال الساعات الماضية بما فعله الطفل معاذ عيسى، الذي شارك في برنامج “ذا فويس كيدز” عام 2020، كما تصدر محرك البحث جوجل، وذلك بعد اعتدائه على جاره بآلة حديدية، ما أدى لكسر جمجمته وإدخاله إلى العناية المركزة.

وكشفت شيماء حجازي والدة الطفل حسن شريف علوان، البالغ من العمر 15 عاما في تصريحات صحفية ،أن الطفل معاذ عيسى، اعتدى على نجلها بآلة حديدية على رأسه، مما أدى إلى إصابته بكسر في الجمجمة، حيث دخل جزء من آلة حادة في رأسه دخل على إثرها في غيبوبة، وتم نقله إلى المستشفى، حيث استغرق 12 ساعة داخل غرفة العمليات لإسعافه.

كما أكدت أن ابنها يرقد الآن في العناية المركزة، مشيرة إلى أن حالته خطرة وغير مستقرة رغم إجراء العملية.

وعن الواقعة، أوضحت الأم أن الطفل الجاني معاذ عيسى ليس صديقاً لابنها، بل هو جار لهم، وقد تحرش بنجلها بكلمات صعبة محاولا استفزازه، ثم اعتدى عليه بمفتاح على رأسه.

وأضافت السيدة أن الطفل الجاني فر هاربا عقب الحادث، فيما نقل ابنها لإجراء عملية جراحية لنزع المفتاح من رأسه.

وبعد شكوى والدة الضحية، قررت النيابة العامة ضبط وإحضار معاذ عيسى مشترك برنامج “فويس كيدز” بتهمة الشروع في قتل زميله الطالب حسن شريف علوان.

ووفقًا للتحريات فإن الطفل المعتدي استفز زميله المصاب قبل الواقعة بدقائق واعتدى عليه، وأدخل مفتاح السيارة بالكامل في رأسه قبل أن يتم إنقاذ حياته.

الجدير بالذكر أن الطفل معاذ عيسى كان انضم إلى برنامج “ذا فويس كيدز” بموسمه الثالث في العام 2020، ووقتها ظهر يغني للفنان أحمد عدوية أغنية “عيلة تايهة”، وقد نال إعجاب المدربين منضماً إلى فريق الفنان محمد حماقي، وخرج عيسى من المسابقة بعدما اختار الفنان طفلاً آخر.