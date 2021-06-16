فيديو وصور.. مصطفى قمر يحتفل بزفاف نجله بحضور نجوم الفن

المستقلة/- منى شعلان/ احتفل الفنان المصري مصطفى قمر، بزفاف ابنه الأكبر إياد، بأحد الفنادق الكبرى بالقاهرة، بحضور الأهل والأصدقاء ومجموعة كبيرة من الفنانين.

وحضر الحفل مجموعة من الفنانين من أبرزهم: إدوارد ومحمد رجب ومحمد لطفى وهاني سلامة وجنات ولقاء سويدان.

وشاركت الفنانة لقاء سويدان الجمهور بفيديوهات من حفل الزفاف التي ظهر فيها مصطفى قمر والفنان هاني سلامة و يغنيان سويا “أصحاب أنا وإنت ولا” اللذان غنياها سويا في فيلم “أصحاب ولا بيزنس”.

وكان إياد ابن الفنان مصطفى قمر ظهر معه في فيلم “قلب جرىء” الذي تم عرضه عام 2002، والذى قامت ببطولته ياسمين عبد العزيز، حسن حسنى، أحمد عيد، عبد الله مشرف، لقاء الخميسي، رامى وحيد، وهو من تأليف أحمد البيه وإخراج محمد النجار.

جدير بالذكر آخر أعمال الفنان مصطفى قمر مسلسل “فارس بلا جواز”، وشاركه طارق عبد العزيز، طارق الإبياري، محمد ثروت، سليمان عيد، رندا عبدالسلام، ومجموعة من ضيوف الشرف، مثل: سوسن بدر، نور قدري، مي كساب، هنا شيحة، داليا مصطفى، هيدي كرم، مي سليم، هنادي مهنا، أسماء أبو اليزيد، بيومي فؤاد، داليا البحيري، بشرى، تيام مصطفى قمر، من تأليف فداء الشندويلي، وإخراج معتز حسام.

 

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