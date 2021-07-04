فيديو وصور.. ليلة طربية ساحرة لـ ماجد المهندس في جدة

المستقلة/- منى شعلان/ ليلة طربية ساحرة قدمها الفنان ماجد المهندس في ثالث حفلات سوبر دوم جدة، ليعيش الجمهور ويتفاعل مع باقة من أجمل أغانيه المميزة.

استقبل وفد من المنظّمين الفنان ماجد المهندس عقب وصوله إلى مطار جدّة، الذي بدوره أعرب عن سعادته البالغة بعودته إلى جدة وشوقه للقاء جمهورها بعد الغياب القسري الذي فُرض على العالم بسبب فيروس كورونا.

ورحب المهندس في بداية الحفل بجمهور جدة وقال لهم وحشتوني جدا ووعدهم بحفل مميز يليق بهم.

اختتم ماجد المهندس الحفل بكلمة شكر فيها محمد حسنين المدير التنفيذي للحفل وهيئة الترفيه وعلى رأسها معالي المستشار تركي آل شيخ ووعد جمهوره بمزيد من الحفلات خاصة بعد سعادته هو شخصيا بالحفل وبالجمهور وبالتنظيم الرائع.

الحفل هو الثالث لهذا الصيف ضمن فاعليات حفلات صيف جدّة، التي تقام على خشبة المسرح الذي دخل “غينيس” لاعتباره أكبر قبة في العالم، وهي من تنظيم الشركة العالمية الرائدة “بنش مارك” (Benchmark)، بعد حفلي عمرو دياب ومحمد حماقي اللذين حقّقا نجاحاً باهراً.

يذكر أن المهندس طرح مؤخرا كليب أغنية “نصاب”، والتي تمت فكرتها على أكثر من مرحلة، بدأت بتوجيه الفنان دعوة لجمهوره ومحبيه داعيا إياهم مشاركته الكليب بالصوت والصورة، وأن يغنوا معه “نصاب” بصوتهم عبر تطبيق “شدو”.

وفي المرحلة الثانية تم اختيار الأفضل من بين هذه المشاركات، وطلب من أصحابها تصوير أنفسهم من أماكن تواجدهم وهم يقومون بغناء مقطع من أغنيته الجديدة “نصاب” كي يظهروا معه على تطبيق “فن بوكس” بالفيديو كليب النهائي.

وقد تم اختيار قرابة 30 فيديو حتى يكونوا جزءا من تركيبة الأغنية النهائية لهذا الكم، وبذلك تكون أغنية “نصاب” لماجد المهندس ، ومن إمضاء المخرج وليد ناصيف هي الأولى في فكرتها التي نرى فيها فنانا يغني مع الفانز بأصواتهم مجتمعين في كليب واحد.